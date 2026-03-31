Berza ploča u Pančevu: Raj za kolekcionare u Gradskoj biblioteci 5. aprila

Svi ljubitelji dobrog zvuka, kolekcionari i audiofili poyvani su na tradicionalnu Berzu ploča koja će se održati u nedelju, 5. aprila, u prostorijama Gradske biblioteke Pančevo (Nemanjina 1).

Od 11 do 16 časova, posetioci će imati priliku da istraže bogatu ponudu i uživaju u druženju. Bilo da tražite retka izdanja na vinilu, dopunjujete kolekciju CD-ova ili ste ljubitelj nostalgičnog zvuka kaseta i DVD izdanja, ovo je pravo mesto za vas.

Pored kupovine, berza je idealna prilika za razmenu i prodaju vaših primeraka, kao i za razgovor sa ljudima koji dele istu strast prema muzici.

Ulaz je slobodan za sve posetioce.

„Dođite da zajedno uživamo u muzičkim raritetima i osvežimo vaše kućne kolekcije. Dobro došli“, poručili su iz Gradske biblioteke.

(Pančevac)