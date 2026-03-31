Bajatović: Srbija bezbedna sa gasom do 2028.

Beograd – Srbija će imati stabilno snabdevanje ruskim gasom najmanje do 2028. godine, bez povećanja cena za domaćinstva, dok bi privreda mogla da dobije i nešto povoljnije uslove, izjavio je generalni direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović, kako prenosi RTS. On je naveo da novi dogovor sa Rusijom ne predstavlja potpuno novi ugovor, već produžetak postojećeg aranžmana, pre svega zbog izazova u vezi sa plaćanjem i tumačenjem evropskih sankcija.

Ističući sigurnost snabdevanja, Bajatović je rekao da je Srbija bezbedna najmanje do 1. januara 2028. godine kada je reč o tranzitu preko trećih zemalja. Govoreći o ceni gasa, naglasio je da je za Srbiju ključno to što je zadržana naftna formula, koja omogućava stabilniji i povoljniji obračun u odnosu na berzanske cene, dok se obračun vrši sa odlaganjem od devet meseci, što ublažava uticaj aktuelnih poskupljenja u Evropi.

Kako prenosi RTS, Bajatović je upozorio da u Evropi nema dobrih vesti za potrošače, jer su kapaciteti glavnih snabdevača već maksimalno iskorišćeni, dok potražnja raste usled smanjenih zaliha i krize na Bliskom istoku. Prema njegovim rečima, cena gasa ove godine sigurno neće pasti ispod 500 evra, odnosno oko 550 evra za hiljadu kubnih metara.

Za građane Srbije, kako je naveo, neće biti promena u ceni gasa, dok će privreda imati mogućnost nešto povoljnije nabavke. On je najavio da Srbija početkom aprila nastavlja razgovore sa Azerbejdžanom, odakle može da obezbedi do dva miliona kubnih metara gasa, dok su veće količine ograničene tehničkim kapacitetima i proizvodnjom te zemlje.

Dodao je da postoji mogućnost nabavke gasa i iz drugih pravaca, uključujući nemačku obalu, ali je ocenio da je ta opcija znatno skuplja. Govoreći o rezervama, podsetio je da Srbija raspolaže sa 120 miliona kubnih metara gasa u Mađarskoj i 478 miliona u skladištu Banatski Dvor, što obezbeđuje sigurnost tokom zimskih pikova potrošnje.

U toku je i proširenje skladišta u Banatskom Dvoru, gde će, nakon završetka radova, dnevna proizvodnja biti povećana na 12 miliona kubnih metara. Bajatović je dodao da su u toku i radovi na razvoju gasne infrastrukture i interkonekcija ka Severnoj Makedoniji, istočnoj Srbiji, Loznici i Rumuniji, ističući da će interkonekcija prema Rumuniji biti završena do kraja godine, kako prenosi RTS.