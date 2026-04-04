E bolovanje: RFZO i poslodavac na direktnoj digitalnoj vezi

Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević Karličić rekla je za RTS da u okviru e bolovanja od danas poslodavac sa RFZO-om ima i direktnu digitalnu vezu, odnosno razmenu podataka. Ova usluga će omogućiti pacijentima da se više ne šetaju od lekara do svog radnog mesta i da na taj način kompromituju svoj oporavak, kaže profesorka Stašević Karličić.

Od 1. januara ove godine počelo je elektronsko otvaranje, vođenje i zatvaranje bolovanja od strane izabranih lekara u svim domovima zdravlja na teritoriji Srbije, dostavljanje elektronskih potvrda i doznaka vezanih za bolovanja zaposlenih njihovim poslodavcima, ali i dostavljanje doznaka RFZO kada su bolovanja na teret fonda. Od danas još jedna važna mogućnost e bolovanje – poslodavac.

„Izabrani lekari su do danas propisali više od 200.000 bolovanja u ovom komfornom sistemu, a od danas u punom obimu taj sistem funkcioniše u smislu da poslodavac sa RFZO-om odnosno Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja ima i direktnu digitalnu vezu, odnosno razmenu podataka u smislu postavljanja zahteva, žalbi za prvostepenu lekarsku komisiju, obračuna zarada i slično“, navela je Stašević Karličić.

Prema njenim rečima, ovim se upotpunjuje koncept koji donosi privilegiju kako lekarima, tako pacijentima, tako i poslodavcima.

„Evo vidimo jer je ovo do sada najkomforniji način njihovog poslovanja u ovom delu. Naime, lekari mnogo manje administracije, više kvalitetnog vremena sa pacijentom, pacijenti nemaju potrebe da se previše i bez potrebe šetaju od lekara do svog radnog mesta i da na taj način kompromituju svoj oporavak. Dakle više komfora, više preciznosti i svakako više bezbednosti za javne podatke“, istakla je profesorka.

(RTS)