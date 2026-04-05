Selo

Magične slike Dolovačkog privlače pažnju brojnih poštovalaca

15:00

05.04.2026

Podeli vest:

Foto: Vladimir Valešinski
Izložba slika Vasilija Vase Dolovačkog iz Bavaništa, koja je otvorena nedavno u ivanovačkom Domu kulture, privukla je impozantan broj ljudi, kojih je, prema
procenama organizatora, samo na otvaranju bilo više od 150, a među njima se našlo i mnogo njegovih kolega umetnika. 

Tom prilikom ovaj akademski slikar i univerzitetski profesor predstavio je svoja upečatljiva ulja na platnu.

Direktor Doma kulture Marko Guran najpre je najavio izložbu eminentnog umetnika, o kom je govorio još jedan čuveni slikar, akademski likovni umetnik Tomislav Suhecki.

On je, pored ostalog, rekao da Vasine slike nemaju samo vizuelni efekat već stvaraju utisak sinestezije, to jest, kako je rekao, da „nešto treperi i stvara neku vrstu magije”.

Potom je Dolovački zahvalio pre svega organizatorima i Suheckom na lepim rečima, kao i vinariji „Rajić”, koja je donirala dobar božji nektar za ovu zgodu.

– Naš posao je usamljenički i tu se događa mnogo toga, od radosti do nemogućnosti da se izborimo s nekim površinama. Tu su sati i sati rada, ali ja sam se na to „navukao“ i provodim u ateljeu skoro svakodnevno po desetak sati, jer ozbiljan slikar ne može da prođe bez ozbiljnog rada – naveo je umetnik.

Vasa Dolovački je diplomirao je 1984. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a magistarirao 1989.

Član ULUS-a je od 1992, a od 2008. predaje kao redovni profesor slikarstva na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta Edukons u Sremskoj Kamenici.

Samostalno je izlagao više od 50 puta u zemlji i inostranstvu, a učesnik je mnogih kolonija i dobitnik brojnih prestižnih likovnih nagrada.

(Pančevac/J. Filipović)

Tagovi

Dom kulture Ivanovo izložba slika Vasilije Vasa Dolovački

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.