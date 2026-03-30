Vrhunska umetnost u srcu Banata: Posetite izložbu Vase Dolovačkog u Ivanovu

Ivanovo je još jednom potvrdilo svoj status na kulturnoj mapi Južnog Banata. Dom kulture „29. novembar“ ugostio je radove našeg proslavljenog akademskog slikara Vase Dolovačkog, čime je dokazano da prava umetnost ne poznaje granice između velikih gradova i malih mesta.

Iako malo po prostranstvu, Ivanovo je tokom otvaranja izložbe bilo ispunjeno posetiocima iz čitave Srbije. Vasa Dolovački, umetnik rodom iz obližnjeg Bavaništa, predstavio je radove koji svojim autentičnim izrazom prevazilaze lokalne okvire, ali uvek zadržavaju duboku povezanost sa banatskim korenima.

Ova postavka predstavlja redak kulturni događaj u manjim sredinama, pružajući meštanima i gostima priliku da u neposrednom kontaktu sa vrhunskim slikarstvom osete snagu umetničkog izraza. Prepuna sala Doma kulture svedoči o tome da kvalitetni sadržaji uvek pronalaze svoju publiku, bez obzira na to gde se organizuju.

Izložba akademskog slikara Vase Dolovačkog biće otvorena za posetioce narednih deset dana. Pozivamo sve ljubitelje umetnosti da iskoriste ovu priliku i posete Ivanovo, mesto gde inspiracija i lepota žive punim plućima.



