Ulja na platnu Vasilija Vase Dolovačkog: Samostalna izložba u sredu

11:00

21.03.2026

Foto: Privatna arhiva

Izložba slika Vase Dolovačkog iz Bavaništa biće otvorena 25. marta u  19 sati u Domu kulture u Ivanovu. Tom prilikom eminentni umetnik predstaviće svoja ulja na platnu.

Vasilije Vasa Dolovački je rođen 22. aprila 1960. u Bavaništu, a diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1984. u klasi profesora Zorana Petrovića.

Magistarske studije je završio 1989. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Mirjane Mihač.

Postaje član ULUS-a 1992. godine, a od 2008. godine predaje kao redovni profesor slikarstva na Akademiji klasičnog slikarstva, Univerziteta EDUCONS u Sremskoj Kamenici.

Samostalno je izlagao više od 50 puta u zemlji i inostranstvu, a učesnik je mnogih kolonija, grupnih, aukcijskih i humanitarnih izložbi i dobitnik je mnogih prestižnih likovnih nagrada.

(Pančevac/J. F.)

