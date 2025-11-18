Nikola Vlajić: Nova saznanja o privatnom životu Mihajla Pupina

U svečanoj sali Narodnog muzeja Pančevo održano je predavanje pod nazivom „Ženidba Mihajla Idvorskog Pupina“. Predavač je bio etnolog Nikola Vlajić, koji je predstavio rezultate svog istraživanja, uključujući i do sada nepoznate i nedovoljno obrađene podatke o privatnom životu velikog naučnika i pronalazača, a za predavanje se tražila stolica više.

Predavanje je bilo struktuirano u tri celine: najpre je prikazano kako su Pančevci pisali i svedočili o Pupinu, zatim je kroz priču o njegovoj ćerci osvetljen porodični kontekst i manje poznati segmenti njegovog života, a u završnom delu Vlajić je po prvi put predstavio novootkrivene podatke o Pupinovoj ženidbi, među kojima i izvod iz matične knjige venčanih, značajan dokument koji baca dodatno svetlo na Pupinov lični identitet i životne izbore.

Publika je imala priliku da sazna nove i zanimljive okolnosti koje dopunjuju biografiju jednog od najznačajnijih srpskih naučnika i da na njega pogleda ne samo kao na velikog naučnika i pronalazača, već i kao na čoveka sa kompleksnim privatnim životom i porodičnim pričama koje su oblikovale njegov put.

(Pančevac)