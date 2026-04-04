Posetite Uskršnji bazar u Narodnoj bašti

U organizaciji Udruženja žena „Pančevke – Gornji grad“, omiljeni pančevački park pretvoren je u šarenu riznicu tradicije, ručnih radova i najlepših prazničnih ukusa, prenosi RTV Pančevo.

Narodna bašta u Pančevu ponovo je postala centar okupljanja kreativaca i čuvara tradicije. Deveti po redu Uskršnji bazar, koji traje od 2. do 8. aprila, svečano je otvorio svoje kapije za sve sugrađane željne autentičnog prazničnog duha.

Predsednica udruženja „Pančevke – Gornji grad“, Snežana Marjanov, istakla je da je primarni cilj ove manifestacije očuvanje narodne baštine, ali i osnaživanje žena koje svojim rukama stvaraju prava mala umetnička dela.

Mirisi i ukusi tradicije

Posetioci imaju priliku da uživaju u bogatoj ponudi koju su pripremile vredne članice udruženja iz celog regiona:

Udruženje žena „Neolit“ iz Starčeva predstavilo je unikatne rukotvorine inspirisane motivima našeg kraja.

Udruženje „Etno kutak“ iz Kačareva pobrinulo se za najslađi deo bazara, izloživši čuvene domaće kolače i štrudle pripremljene po starinskim receptima koji se prenose s kolena na koleno.

Poziv sugrađanima

Pored prodajnog dela, Bazar prati i bogat kulturno-umetnički program koji dodatno ulepšava prolećne dane u prirodi. Organizatori pozivaju Pančevce i goste grada da posete manifestaciju svakog dana od 11 do 17 časova.

Dođite da podržite lokalne kreativce, pronađete unikatan poklon za predstojeći praznik i osetite toplinu zajedništva u srcu najlepšeg pančevačkog parka.