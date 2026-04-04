Godišnjica bombardovanja rafinerije u Pančevu

PANČEVO – Na današnji dan pre dvadeset godina u bombardovanju Rafinerije nafte Pančevo poginula su trojica radnika koji su u tom trenutku bili u pogonu Enargana. Njima je danas u krugu fabrike održan pomen.

Četvrtog aprila u 4 časa i 29 minuta Rafinerija u Pančevu prvi put je pogođena od početka Nato bombardovanja. Poginula su trojica radnika Energane: Mirko Dmitrović, Dušan Bogosavljev i Dejan Bojković, a četvorica su ranjena.

Radomir Aritonović rukovodilac zaštite od požara svedočio je ranije u izjavi za RTV da je ovo bio najteži trenutak u istoriji fabrike.

„Čuo se jak prasak, požara nije bilo jer su pogodili energetski deo. Svuda je nastao mrak i zavladao je strah. Morali smo da se evakuišemo jer nismo znali da li će gađati ponovo a kasnije sve što smo videli bili su strava i užas“ , rekao je on.

„Bilo je puno primera hrabrosti jer su rafinerci radili pod bombama, gasili požare,spasavali objekte.Svi se sećamo slika kada su goreli rafinerijski rezervoari sa crnim nebom nad čitavim Pančevom.Uspeli smo sve to da saniramo,da popravimo ali na žalost te ljudske živote ne možemo da nadoknadimo i zato ovaj 4 april nosi najveću tugu“, kaže Vladimir Gagić u istom prilogu za RTV.

Rafinerija nafte Pančevo tokom NATO agresije bombardovana je 7 puta. Svi važniji objekti su porušeni, materijalna šteta bila je ogromna a ekološka nikada nije tačno utvrđena.

Velike su bile posledice bombardovanja hemijske industrije u Pančevu, rekao je svojevremeno u izjavi za BBC (2024) Vladimir Beskoski, profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu.

„Tokom bombardovanja, Srbija nije određivala koncentraciju opasnih materija u vazduhu, ali su podaci o zagađenju stizali i iz okolnih i iz udaljenih država, poput Grčke ili Švedske, jer su tamo izmerene povišene vrednosti“, kaže Beskoski.

Oslobađanje velikih količina opasnih materija tokom i posle bombardovanja Industrijske zone u Pančevu, negativno je uticalo na imunološki sistem, pa čak i da izazove različite vrste bolesti, dodaje on.

Izveštaji Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane ukazuju da je „veliki broj ljudi“ bio izložen uticaju toksičnih materija, koje mogu da utiču na zdravlje. Meštani nekih naselja pored same Rafinerije su kasnije evakuisani.

U ovim dokumentima navodi se da su štetne i opasne supstance ušle u vodotokove regiona, ugrozivši živi svet u rekama, dok je u kanalu industrijske zone Pančeva, bio potpuno uništen.

Gusti oblak crnog dima nad Pančevom

U Petrohemiji je gorelo i iscurelo hiljade tona otrovne i kancerogene materije koje se koristi za izradu plastičnih masa, navodi se u istraživanju Geografskog fakulteta u Beogradu.

Iscurelo je i više tona žive, a izvesne količine pomešane sa zemljom i danas se nalaze u krugu fabrike, upakovane pod sarkofagom od betona i geotekstila.

Prilikom bombardovanja Petrohemije, zagađenje iznad Pančeva bilo je 8.600 puta veće od dozvoljenog, objavljeno je u izveštaju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. po zdravlje stanovnika.

Svake sekunde, stvaralo se 16 kilograma čađi, što je bio direktan i trenutni uticaj na zdravlje ljudi, piše u izveštaju Komisije koju je 2019. godine formirala Skupština Srbije.

(Pančevac/RTV/BBC)