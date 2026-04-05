Uzdin 20. aprila u znaku vere: Rumunska pravoslavna crkva slavi hram

Rumunska pravoslavna parohija u Uzdinu proslaviće svoj hram, Svetog Georgija, 20. aprila, uz blagoslov Njegovog Preosveštenstva episkopa Dakije Feliks Ieronima.

Iako se Sveti velikomučenik Georgije tradicionalno proslavlja 23. aprila, u Uzdinu će ova svetkovina biti obeležena ranije, 20. aprila, naveo je paroh Moise Lința.

Vernici su pozvani da prisustvuju svečanoj arhijerejskoj Svetoj liturgiji, koja se organizuje u čast zaštitnika crkve i sela.

Na bogosluženju će učestvovati veliki broj sveštenika, u prisustvu episkopa Ieronima.

Predstavnici crkve izrazili su nadu da će se veliki broj vernika iz Uzdina okupiti kako bi zajedno doživeli ovu veliku duhovnu radost.

