Južni Banat

Uzdin 20. aprila u znaku vere: Rumunska pravoslavna crkva slavi hram

15:00

05.04.2026

Podeli vest:

Printscreen/YT
Rumunska pravoslavna parohija u Uzdinu proslaviće svoj hram, Svetog Georgija, 20. aprila, uz blagoslov Njegovog Preosveštenstva episkopa Dakije Feliks Ieronima.

Iako se Sveti velikomučenik Georgije tradicionalno proslavlja 23. aprila, u Uzdinu će ova svetkovina biti obeležena ranije, 20. aprila, naveo je paroh Moise Lința.

Vernici su pozvani da prisustvuju svečanoj arhijerejskoj Svetoj liturgiji, koja se organizuje u čast zaštitnika crkve i sela.

Na bogosluženju će učestvovati veliki broj sveštenika, u prisustvu episkopa Ieronima.

Predstavnici crkve izrazili su nadu da će se veliki broj vernika iz Uzdina okupiti kako bi zajedno doživeli ovu veliku duhovnu radost.

(RTV Pančevac)

Tagovi

Rumunska pravoslavna crkva Uzdin

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.