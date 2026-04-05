Vučić: Osujetili smo napad koji je mogao da ostavi Srbiju i Mađarsku bez gasa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su na teritoriji opštine Kanjiža pronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima, ističući da je pravovremenom reakcijom Vojske Srbije sprečena ozbiljna akcija usmerena protiv vitalnih interesa države, pre svega ključne gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku.

Vučić je, tokom obilaska radova na gradilištu u okviru projekta Ekspo 2027 u Surčinu, rekao da je o ovom slučaju već razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koga je upoznao sa prvim rezultatima istrage srpskih vojno-policijskih organa. Prema njegovim rečima, da je planirana sabotaža uspela, posledice bi bile dalekosežne – bez gasa bi ostali i sever Srbije i Mađarska.

„Pronađena su dva ranca, odnosno dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i druge tragove do kojih se došlo tokom uviđaja. Da je došlo do prekida u snabdevanju, Mađarska ne bi imala gasa, a ni mi na severu Srbije“, naveo je Vučić.

On je dodao da će više detalja biti poznato nakon završetka istrage, koju vode nadležne službe, pre svega kontraobaveštajni sektor i Vojno-bezbednosna agencija, naglasivši da su bezbednosne strukture pravovremeno reagovale i sprečile moguće teške posledice.

„Svi koji su zaduženi za zaštitu ključne gasne infrastrukture nastaviće da obaveštavaju javnost. Mi kompresorsku stanicu branimo kao Kragujevac i Niš – tamo ne može ptica da proleti. To dodatno jača odbranu Šumadije, Pomoravlja i Braničeva. Ali ovaj pokušaj se dogodio na severu Vojvodine. Sreća je da su naše obaveštajne službe uradile dobar posao“, istakao je predsednik.

Prema njegovim rečima, reč je o eksplozivu izuzetne razorne moći, koji je mogao da ugrozi veliki broj ljudi i da izazove višednevne poremećaje u funkcionisanju energetskog sistema.

On je izrazio očekivanje da će slučaj biti okončan bez ljudskih žrtava i tragičnih posledica, dodajući da postoje određeni tragovi o kojima za sada ne može javno da govori. Kako je naveo, pretraga terena bila je otežana zbog specifičnosti područja, uključujući veliko jezero, ali su u potrazi značajno pomogle i helikopterske jedinice.

„Očigledno je da nas globalne i geopolitičke igre neće ostaviti na miru i zato moramo da pokažemo najviši stepen borbene sposobnosti. Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svakim ko misli da ugrozi vitalnu infrastrukturu Republike Srbije“, poručio je Vučić.

Predsednik je dodao da je o svemu obavestio i mađarskog premijera, uz napomenu da će Beograd nastaviti da informiše Budimpeštu o daljem toku istrage.

Istovremeno, Vučić je iskoristio priliku da čestita Uskrs svim hrišćanima koji praznik slave po gregorijanskom kalendaru, napominjući da u delu gde je eksploziv pronađen živi veliki broj pripadnika mađarske zajednice.

„S jedne strane mi je žao što smo ih uznemirili na veliki praznik, ali sam srećan što smo, kako stvari stoje, uspeli da bez ikakvih žrtava sprečimo tešku akciju protiv vitalnih interesa Srbije“, rekao je Vučić.

UVIĐAJ U TOKU, ČEKA SE ODLUKA TUŽILAŠTVA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u toku uviđaj na teritoriji opštine Kanjiža, gde su danas pronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima, i da se očekuje da nadležno tužilaštvo pravno kvalifikuje ovaj slučaj.

„Sad sam razgovarao sa šefom kontraobaveštajne službe, razgovarao sam i sa ljudima iz policije. Čekamo tužioce, sačekaćemo da tužilac da kvalifikaciju. Da li će to biti u 11 ili 12. Mislim da je za to nadležno Više tužilaštvo u Subotici. Nemojte me držati za reč”, rekao je Vučić novinarima nakon obilaska gradilišta Ekspa.

On je naglasio da će država biti nemilosrdna prema svakome ko pokuša da ugrozi ili uništi deo najvrednije i najvažnije energetske, kao i bilo koje druge infrastrukture.

„Suočiće se sa žestokom i teškom kaznom. Ne zanimaju me tuđi geopolitički, regionalni politički ili ne znam kakvi interesi, zanima me sloboda i bezbednost građana Srbije i mi ćemo to da obezbedimo”, poručio je Vučić.

On je prethodno obišao radove na kompleksu Ekspo 2027 u Surčinu, gde će se od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine održati međunarodna specijalizovana izložba pod temom „Igraj za čovečanstvo – sport i muzika za sve“. Prema podacima organizatora, do sada je učešće potvrdilo 138 zemalja.

Radovi na izgradnji kompleksa počeli su u avgustu 2023. godine, a završetak se očekuje na jesen 2026. Na gradilištu je svakodnevno angažovano oko 4.000 radnika koji rade na izgradnji sajamskih hala, stambenih objekata i prateće infrastrukture za jedan od najvećih međunarodnih događaja koji će biti održan u svetu 2027. godine.

NAJAVA NOVOG NAORUŽANjA OKO VIDOVDANA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je Srbija mnogo snažnija nego što neki misle i najavio da će to biti vidljivo oko Vidovdana, kada će Vojska Srbije predstaviti novo naoružanje.

„Još jednom čestitam našim službama, pre svega vojnim koje su ovo dobro obavile i nadam se da ćemo uspeti da sačuvamo mir i stabilnost – daćemo sve od sebe. Srbija je, ljudi ne znaju, mnogo snažnija, mnogo jača i oko Vidovdana, to će moći da vide. I mnogo se temeljnije pripremamo za stvari nego što su ljudi naučili”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska radova na Ekspo gradilištu.

On je još jednom zahvalio građanima na podršci i poverenju, kao i svima koji su, kako je naveo, doprineli očuvanju bezbednosti i stabilnosti zemlje.

„Još jednom čestitam Uskrs svima koji ga danas slave”, poručio je predsednik.

Vučić je ranije, tokom posete Kuli, najavio da će Vojska Srbije oko Vidovdana predstaviti nove rakete i drugu savremenu vojnu opremu.

(Politika)