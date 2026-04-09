Mirjana Savkov: Izložba slika je samo početak obeležavanja velikog jubileja

Nakon likovne kolonije, koju su krajem prošle godine upriličili Udruženje invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva i Gerontološki centar Pančeva, u prostoru te ustanove nedavno je otvorena izložba radova nastalih na pomenutom okupljanju slikara amatera.

Ceo događaj ujedno predstavlja i početak obeležavanja 35 godina od formiranja Gerontološkog centra, što je razgalilo korisnike te ustanove, koji su tako dobili jedan lepo ispunjen dan, prepun pozitivne atmosfere i osmeha.

Otvaranje izložbe privuklo je brojne goste, kao i zvanice iz gradskih struktura, a pored ostalih, bili su prisutni i zamenik gradonačelnika Grada Pančeva Predrag Stojadinov, kao i članovi Gradskog veća zaduženi za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Sanja Patalov Stojadinović, i kulturu i omladinu Darko Ješić.

Direktorka Gerontološkog centra Pančevo Mirjana Savkov ističe da je ovde posredi zajednička saradnja s jednim udruženjem koje se bavi lepim umetnostima, ali je pre svega posvećeno osobama sa invaliditetom i penzionerima.

– Oni su i nama ciljna grupa, pa smo zbog toga i napravili ovu saradnju. Tako smo u decembru održali likovnu koloniju u organizaciji Gerontološkog centra Pančevo i udruženja invalida rada. Tada je ukupno bilo 25 slikara amatera, koji su sve ove slike stvarali pod budnim okom mentorke Jelene Ristić Badnjevac. Inače, ovo je jedna u nizu brojnih aktivnosti našeg doma, jer slavimo 35 godina postojanja Gerontološkog centra, a ova izložba predstavlja početak obeležavanja tog jubileja. U narednom periodu očekujemo dolazak različitih kulturno-umetničkih društava, a jedno od njih je „Stanko Paunović”, uz još neka iz okolnih mesta. Pored toga, tu je i niz nekih dešavanja poput radionica, a sledi nam i Uskrs, koji ćemo obeležiti lepim koncertom – napominje direktorka.

Predsednik pančevačkog Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom Slobodan Stefanović ističe da ta organizacija obiluje aktivnostima.

– Pored ostalog, u okviru našeg udruženja funkcioniše 11 slikara amatera, a dvanaesta je Jelena Ristić Badnjevac, koja je profesionalac i vodi likovnu sekciju. Posedujemo i atelje u kom se slikari sastaju svake srede u mesecu, kada dolazi 95 odsto svih koji su uključeni u to. Zapravo, cela ideja potekla je od nekoliko naših članova, a stvar se širila kako su dolazili novi ljudi. Nažalost, ove godine preminuo je naš slikar Šandor Šeberle, koji je bio i korisnik pančevačkog Gerontološkog centra. Kada je reč o tome, naravno, nama mnogo znači to što se ova izložba danas ovde održava, jer su tu nama srodne duše. Ovde su ljudi raznih profila, jer ima i zdravih, i bolesnih, ima i invalida, a mi smo organizacija koja brine ujedno o invalidima rada i o stanovnicima grada Pančeva – rekao je predsednik.

(Pančevac/J. Filipović)

Umetnost koja spaja generacije

