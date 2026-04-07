Kovin: Sindikat i Opština o platama i novim zakonskim rešenjima

KOVIN – U Opštinskoj upravi Kovin održan je sastanak sa rukovodstvom Sindikata uprave Srbije na čelu sa predsednikom Slađanom Bobićem. Glavna tema razgovora bili su radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u lokalnoj samoupravi, sa posebnim osvrtom na najavljene izmene Zakona o platama i Uredbe o koeficijentima.

Tokom konstruktivne diskusije iznet je zabrinjavajući podatak da čak 41% zaposlenih u OU Kovin prima minimalnu zaradu. Istaknuto je da teret racionalizacije i ušteda često najviše pogađa radnike u lokalnim samoupravama, uprkos tome što oni obavljaju složene poslove koji uključuju i kontrolu rada drugih ustanova.

Posebno je naglašen problem neujednačenosti zarada – zaposleni na istim pozicijama (poput savetnika) u manjim sredinama kao što je Kovin imaju znatno niža primanja nego u većim gradovima.

Učesnici sastanka izrazili su očekivanje da će predstojeće zakonske izmene doprineti pravičnijem vrednovanju rada i sistemskom poboljšanju materijalnog položaja svih zaposlenih u javnoj upravi.

(Opština Kovin)