Koković oprezan pred Javor: Serija dobrih rezultata ne smeju da nas uljuljkaju

Trener Železničara Radomir Koković najavio je utakmicu 30. kola Superlige Srbije u kojoj njegov tim gostuje Javoru u Ivanjici u sredu od 17 sati.

– Izlazimo iz utakmice sa Novim Pazarom u kojoj u određenim fazama nismo izgledali dobro. Tu pre svega mislim na fokus. Energija je bila jako dobra u najvećem delu utakmice, međutim fokus je nešto na čemu insistiram i to će svakako biti tema do kraja šampionata – da ne osciliramo i da pristup, što se fokusa tiče, bude na visokom nivou svih 90 minuta – počeo je Koković izlaganje na konferenciji za medije.

Potom se osvrnuo na duel sa Javorom.

– Po mom mišljenju, Javor po talentu ne zaostaje za ekipama koje se bore za plej-of i očekuje nas veoma zahtevan izazov. Pogled na tabelu sugeriše da smo u nešto komfornijoj situaciji u odnosu na protivnika, ali ako se to odrazi na naš pristup i energiju, to neće biti dobro. Javor se bori za opstanak i svaka utakmica kod kuće za njih je praktično eliminaciona. Mi smo četvrti na tabeli i u najmanju ruku moramo da izjednačimo njihovu energiju, odnos prema igri i želju za pobedom. Ako to uradimo, verujem da imamo dovoljno kvaliteta i stabilnosti u igri da ostvarimo povoljan rezultat.

Pozicija na tabeli, ipak, ne sme da uljuljka ekipu, poručuje Koković:

– Naša pozicija na tabeli i serija dobrih rezultata ne smeju da nas uljuljkaju niti da nas učine manje gladnim. Naprotiv, imamo svoje ciljeve i želimo da ih ostvarimo do kraja prvenstva, a prva sledeća prilika je već sutra. Očekujem veoma motivisanog protivnika, ali i od svoje ekipe očekujem da shvati važnost trenutka i da u svakoj utakmici bude na apsolutnom maksimumu kako bismo došli u situaciju da osvojimo bodove.

Železničar je ove sezone dva puta slavio protiv Javora.

– Već smo igrali dva puta protiv Javora ove sezone – jednom u prvenstvu i jednom u Kupu – i pobedili smo u obe utakmice. Postoji ona izreka da je teško pobediti istog protivnika tri puta u sezoni, ali smatram da će ovo biti potpuno drugačija utakmica. Trenutak i momentum u kojem se nalazimo i mi i oni ukazuju na to da nas očekuje drugačiji meč, pre svega sa psihološke strane. Pokušaćemo da crpimo samopouzdanje iz prethodnih pobeda, ali one sigurno neće biti presudan faktor za sutrašnju utakmicu – zaključio je Koković.

Železničar meč u Ivanjici dočekuje sa četvrte pozicije uz bod više od petoplasiranog Novog Pazara.

