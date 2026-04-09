U Opovu obeležen Međunarodni dan Roma

U Opovu je obeležen Međunarodni dan Roma. Tim povodom, predstavnici lokalne samouprave okupili su se kako bi simbolično ukazali na značaj ovog datuma i pružili podršku romskoj zajednici, prenosi sajt našeopovo.

Obeležavanje je proteklo u znaku podizanja romske zastave, čime je poslata poruka o važnosti ravnopravnosti, poštovanja različitosti i unapređenja položaja Roma u društvu. Ovaj čin, iako jednostavan, nosi snažnu simboliku i podseća na potrebu kontinuiranog rada na inkluziji i integraciji romske zajednice.

Međunarodni dan Roma, koji se obeležava 8. aprila, prilika je da se ukaže na izazove sa kojima se Romi suočavaju, ali i da se istakne značaj očuvanja njihove kulture, jezika i tradicije.

