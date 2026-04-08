Od voska do dekupaža: Čas umetnosti u Narodnoj bašti

Tradicionalne tehnike, vosak i lukovina u rukama najmlađih Pančevaca na Uskršnjem bazaru
12:20
08.04.2026
PANČEVO – Narodna bašta bila je centar dečje kreativnosti i vaskršnje radosti. Peti dan Uskršnjeg bazara obeležila je radionica koja je spojila generacije, učeći decu da moderna vremena ne smeju da potisnu prelepe običaje naših predaka, prenosi RTV Pančevo.
Pod budnim okom slikarke Jelene Badnjevac, najmlađi sugrađani su zakoračili u svet umetnosti šaranja jaja. Dok su neki isprobavali modernu dekupaž tehniku, pravi hit bila je stara tehnika oslikavanja voskom. Mališani su sa velikim strpljenjem i preciznošću izvlačili šare, učeći i o tradicionalnom farbanju u lukovini koje jajima daje onu prepoznatljivu, toplu prazničnu boju.
Danas veliko finale manifestacije
Uskršnji bazar, koji sa puno ljubavi organizuje Udruženje žena „Pančevke Gornji Grad“, polako se bliži kraju. Manifestacija traje još danas, kada se očekuje velika završnica uz bogat program namenjen svim generacijama.
Pozivamo sve sugrađane da posete Narodnu baštu, podrže rad vrednih Pančevki i uživaju u prazničnoj atmosferi koja slavi zajedništvo i tradiciju.
(Pančevac)