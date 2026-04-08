Vučić: Uspeli smo da obezbedimo najbolje i najskuplje lekove na svetu, ne postoji bolje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pirs.

Nakon završetka sastanka, predsednik Vučić i specijalna izaslanica Pirs prisustvovali su potpisivanju ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i kompanije AstraZeneka, kojim se potvrđuje nastavak saradnje u oblasti zdravstvene zaštite.

Obraćanje predsednika Vučića

– Poštovani građani, danas je važan dan za zdravstveni sistem naše zemlje i stotine hiljada građana koji se bore sa teškim medicinskim dijagnozama. Zahvaljujući ugovorima koje smo danas potpisali sa kompanijom AstraZeneka, Republika Srbija osigurava pristup inovativnim onkološkim terapijama u 10 novih indikacija.

Govorim o lečenju raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika, bolesti koje pogađaju hiljade porodica naše zemlje – rekao je predsednik Vučić.

On je istakao da je ponosan što smo uspeli da obezbedimo najbolje i najskuplje lekove na svetu koji postoje.

– Ne postoje bolji! Da budem sasvim otvoren, Zlatibor Lončar svemu i uvek nađe manu – i sve je skupo i uvek bi negde drugde našao nešto bolje. Kada mi je on za ove lekove rekao da su najbolji na svetu, onda vam je jasno koliko smo zadovoljni zbog ovoga što je danas potpisano – istakao je predsednik.

Obraćanje Karen Pirs

– Izuzetna mi je čas što sam prisustvovala potpisivanju ovog ugovora. On znači da deset inovativnih lekova za lečenje kancera će biti dodatea na listu RFZO-a. U pitnju su vakcine za rak jajnika, jetre i vakcine koje će dati svoj doprinos u lečenju ljudi širom Srbije. Drago mi je da možemo da proslavimo ovaj novi događaj u našoj dugogodišnjoj saradnji koja ima dugu tradiciju, još od Prvog svetskog rata – rekla je Karen Pirs.

(Objektiv)