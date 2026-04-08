POLEN U PANČEVU: Breza i vrba napadaju

U nedelji od 30. marta do 5. aprila u vazduhu Pančeva detektovane su visoke koncentracije polena breze i vrbe, pokazuju merenja pančevačkog Zavoda za javno zdravlje. Pregled po danima pokazuje da je sunčano vreme za vikend posebno izmamilo polene ovog drveća.

Za ovu sedmicu prognozirano je smanjenje koncentracija polena čempresa i topola, ali zato će u porastu biti poleni javora, breza, graba, jasena i hrasta, dok će ostale vrste stagnirati.

Primarijus doktorka Dubravka Nikolovski savetuje i dalje osobama koje su osetljive na polen drveća da se blagovremeno konsultuju sa lekarom u vezi prevencije i terapije a da boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena u vazduhu.

Što se tiče dva drveta, breze i vrbe, koja su se posebno rascvetala u 14. sedmici ove 2026. godine, pregled i u prethodnim sezonama pokazuje da period njihove polinacije nije mnogo različit. Sve ipak zavisi od konkretnih vremenskih uslova u pojedinim danima – da li ima kiše, vetra, da li sija sunce, kakvo je vreme prethodilo i slično. Crvena i žuta boja u ovoj tabeli označavaju da li je u toku 14. sedmice bilo dana kada su vrednosti prelazile granicu srednjih ili visokih koncentracija.

POLEN U PANČEVU: Crveno za brezu