Novi uspesi kovačičkih džudista: Srebro za Ivana Glozika i zlato za Unu Cicku

Mlade nade džudo sporta iz kovačičke opštine vratile su sa takmičenja u Stepanovićevu i Kikindi sa značajnim priznanjima pripremaju se za nove izazove.

Srebro i plasman na državno prvenstvo za Ivana Glozika

Na Prvenstvu Vojvodine za mlađe dečake i devojčice, održanom 4. aprila u Stepanovićevu, Ivan Glozik osvojio je srebrnu medalju. Ovim sjajnim rezultatom Ivan je obezbedio plasman na Državno prvenstvo, koje će se održati 14. aprila u beogradskoj dvorani „Šumice”.

Una Cicka zlatna na međunarodnoj sceni

Uspeh je nastavila Una Cicka, članica „Jedinstva” (kovačička sekcija), koja je 5. aprila briljirala na Međunarodnom turniru u Kikindi. U jakoj konkurenciji od preko 300 boraca iz šest zemalja, Una je dominirala na strunjači i zasluženo zauzela prvo mesto.

Pripreme za nove izazove

Mladi borci ne staju sa radom. Unu očekuje nastup na vojvođanskom prvenstvu, dok se Ivan fokusira na državno nadmetanje. Pored klupskih obaveza, oboje će predstavljati i svoju školu „Mlada pokolenja”, gde se u klubu opravdano nadaju da će ponoviti velike uspehe iz prethodnih godina.

(RTV Kovačica)