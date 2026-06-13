„Sa palačinkom za bolje selo“: Humanitarna akcija Aktiva žena za uređenje Debeljače

DEBELJAČA – Aktiv žena organizovao je danas, 12. juna, uspešnu humanitarnu akciju u centru Debeljače sa ciljem prikupljanja sredstava za uređenje i ulepšavanje sela.

Članice ovog udruženja su na svom štandu pripremale sveže i ukusne palačinke, koje su privukle veliki broj meštana svih generacija.

Sav prihod od prodaje, kao i dobrovoljne donacije prikupljene tokom ove manifestacije, biće iskorišćeni za kupovinu ukrasa i cveća, odnosno za potpuno uređenje javnih površina u naselju. Glavna namera organizatora bila je da pokrene i mobiliše stanovnike oko plemenitog cilja, ali i da im istovremeno ponudi prijatan i ukusan društveni program.

Slatkiši za najmlađe i uspešan uvod u letnju pauzu

Štand u centru sela posetio je veliki broj građana, a među najbrojnijima su bili učenici lokalne škole. Udruženje je mlade posetioce obradovalo besplatnim slatkišima, što je naišlo na veliko oduševljenje, pa su se i deca rado priključila ovoj ekološkoj inicijativi.

Ova akcija je pokazala da je, pored ulepšavanja prostora, podjednako važan cilj bio i ujedinjenje same zajednice. Meštani su u sjajnom raspoloženju razgovarali, družili se i zajedničkim snagama podržali dalji razvoj svog mesta. Ova uspešna manifestacija ujedno je bila i zvanično, dostojno zatvaranje bogatog prolećnog programa Aktiva žena pre odlaska članica udruženja na zasluženi letnji odmor.

(Pančevac/S.L)