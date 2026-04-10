Lepše lice Vojlovice: Popravljene klupe u parku

Park u naselju Vojlovica od danas je lepše i funkcionalnije mesto za odmor i druženje, jer su završeni radovi na popravci klupa.

Ova akcija realizovana je uz angažovanje predsednika Mesne zajednice Vojlovica, Laleta Mladenovića, i odbornika u Skupštini grada Pančeva, Aleksandra Jošića. Njihov trud i posvećenost rešavanju svakodnevnih potreba građana doprineli su tome da centralno mesto okupljanja u naselju dobije osvežen izgled.

Stanovnici Vojlovice pozdravili su ovaj potez, ističući da male promene u infrastrukturi značajno podižu kvalitet života u zajednici. Poruka radova je jasna – zajedničkim snagama i brigom o okruženju, naselje postaje bolje i lepše mesto za sve generacije.

(Pančevac)