Lepše lice Vojlovice: Popravljene klupe u parku

19:00

10.04.2026

Foto: MZ Vojlovica

Park u naselju Vojlovica od danas je lepše i funkcionalnije mesto za odmor i druženje, jer su završeni radovi na popravci klupa.

Ova akcija realizovana je uz angažovanje predsednika Mesne zajednice Vojlovica, Laleta Mladenovića, i odbornika u Skupštini grada Pančeva, Aleksandra Jošića. Njihov trud i posvećenost rešavanju svakodnevnih potreba građana doprineli su tome da centralno mesto okupljanja u naselju dobije osvežen izgled.

Stanovnici Vojlovice pozdravili su ovaj potez, ističući da male promene u infrastrukturi značajno podižu kvalitet života u zajednici. Poruka radova je jasna – zajedničkim snagama i brigom o okruženju, naselje postaje bolje i lepše mesto za sve generacije.

(Pančevac)

