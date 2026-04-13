Praznici na Nadelu i Zimovniku: Pecaroši uživali uprkos slabom ulovu

Jedna od najomiljenijih destinacija za relaks u ambijentu nepatvorenog zelenila, svakako su vodeni tokovi koji opasavaju Ivanovo, a pre svega Zimovnik.

Ovaj dunavski rukavac, koji se natavlja u rečicu Nadelu oduvek je privlačio ljubitelje prirode iz bližeg i daljeg okruženja.

Praznični dani doneli su nešto toplije vreme od očekivanog, što je prvenstveno napolje izmamilo brojne pecaroše, a zatim i mnoge od onih sugrađana koji nisu otputovali ne neke udaljenije mondenske destinacije.

Tako je duž Nadela bilo desetine ljudi koji su strpljivo zabacivali svoje štapove u nadi da će se nešto zakačiti za udicu.

Jedan od strastvenih ribolovaca svakako je i Radovan Brezovan iz Omoljice, koji na ovo mesto dolazi od malih nogu.

On je ovog puta došao s bratom Borom i nije zažalio, bez obzira što riba nije radila zbog još uvek relativno hladnog vremena.

– Volimo pecanje. I to ono klasično, na plovak i lovimo samo ove uslovno rečeno sitne bele ribe, kao što su babuške, crvenperke, deverike. Sada smo iskoristili ove slobodne praznične dane da otvorimo pecarošku sezonu. Dok žene farbaju jaja i spremaju prazničnu trpezu, mi smo malo pobegli da im ne smetamo. I prijalo nam je, iako je šteta što je, uprkos tome što je sijalo sunce, bilo malo hladnjikavo, jer je duvao vetar, zbog čega je i slabo trzalo. Inače, često dolazimo baš ovde na nadelski deo u blizini mosta, gde vrbe i drugo drveće prave lepu hladovinu – navodi Radovan.

Ovaj Omoljčanin ima 50 godina i tokom većeg dela svog života dolazi u ovu lepotu da peca i uživa. On se, međutim, sa setom priseća starih dobrih vremena.

– Nekada je ovde bilo bolje, pre svega mnogo čistije i bogatije ribom. Bilo je dovoljno da samo spustiš u vodu udicu zakačenu na najlon s plovkom od guščjeg pera i da se zakači riba. Sve je vrvelo od ribe i to ne samo ovde nego i po okolnim kanalima. Danas imamo neuporedivo efikasniju opremu, ali ribe gotovo da više i nema… – navodi ovaj pecaroš.

Ipak, gužva je nastavljena i dalje duž obale, gde su peceroše „kibicovali“ i njihovi četvoronožni ljubimci.

Bilo je ribolovaca i na Zimovniku, gde su pecali uglavnom oni koji imaju čamce, jer je sa obale gotovo nemoguće prići zato što je načičkana splavovima.

Ali to je već druga i duga priča…

(Pančevac/J. Filipović)

