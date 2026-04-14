Pančevo Servisne informacije

Pantransport: Zimski red vožnje od 15. aprila

11:00

14.04.2026

Foto: Pantransport

U utorak 13.aprila počela je prodaja polovine mesečnih karata za prevoz autobusima Pantransporta. Šalteri će  raditi  radnim danim od 6 do 20 sati, a karte će moći da se kupe do 17. aprila, najavljuju u Pantransportu.  Druga polovina mesečnih karata veži od 15. do 30. aprila.

U sredu 15. aprila autobusi Pantransprota  počeće ponovo da saobraćaju po zimskom redu vožnje,  jer se završava prolećni raspust i deca se vraćaju u škole.

(Pančevac)

