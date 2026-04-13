Humanitarni koncert i bazar u Pločici: KUD „Žisel” ponovo igrao za Maju

Kulturno-umetničko društvo „Žisel” je sa svojim izvođačkim ansamblom učestvovalo proteklog vikenda na humanitarnom koncertu u Pločici, kad su ponovo igrali za lečenje Pančevke Maje Veličković.

Prema rečima njihovog predsednika Božidara Potkonjaka, omoljički čuvari tradicije rado su se odazvali na poziv svojih prijatelja iz mladog KUD-a “Zlatni vez” i bili jedini gostujući ansambl na događaju.

Na početku koncerta su se na letnjoj bini u dvorištu Mesne zajednice Pločica su se smenjivali lokalni pevači, recitatori i igrači mlađih dečijih ansambala domaćina.

Čast da zatvori koncert učinjena je folklorašima KUD-a “Žisel”, koji su razgalili publiku veselim igrama iz Banata.

Drugi deo programa organizovan je na okolnom prostoru u obliku humanitarnog bazara u organizaciji udruženja žena iz Pločice, kada su prodavane su se brojne đakonije, suveniri i specijaliteti, a sav prihod bio je namenjen za njihovu nekadašnju sugrađanku Maju Veličković (43), majku troje dece iz Pančeva, koja se bori sa invazivnim karcinomom i potreban joj je novac za nastavak lečenja u inostranstvu.

Na kraju plemenitog događaja su domaćini i gosti, folkloraši i publika, zajedno sa uskršnjim zekom kao kolovođom, odigrali veliko narodno kolo.

– Omoljički folkloraši su, nakon veoma uspešnog koncerta “U ritmu ljubavi za Maju”, održanog 22. marta, odlučili da, uprkos sopstvenim nedaćama, nastave tu plemenitu tradiciju. Već u nedelju, 19. aprila, mlađi dečiji ansambl, s novim umetničkim rukovodiocem Nemanjom Tanasićem, predstaviće se na Gradskoj smotri folklora u Kulturnom centru u Pančevu. Pored toga, u nedelju 24. maja najavljujem povratak Međunarodnog festivala tradicionalnog stvaralaštva “Nikoljdanski venac” sa gostima iz cele Srbije i inostranstva. Uspomoć ljudi dobre volje, ali i uz nadu u dugo očekivanu pomoć od lokalne samouprave, opet će se kao nekad zašareniti omoljički šorovi od defilea mnogobrojnih učesnika u nošnjama i zatalasati centar sela u jednom ritmu i cilju – humanitarne pomoći najugroženijima – naveo je Potkonjak.

Agilni folkloraši „Žisela” spremaju ponovo ovaj prelep koncert u maju, kada će, s brojnim propratnim sadržajima, obeležiti svoj 16. rođendan i pozivaju sve sugrađane da u što većem broju dođu i doprinesu ovoj plemenitoj priči.

(Pančevac/J. Filipović)

