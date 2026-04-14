Gastronomski spektakl u Idvoru: Riblja čorba okupila majstore kotlića

Idvor je u prošlu subotu bio centar vrhunskih ukusa i dobrog druženja. Povodom hramovne slave Blagovesti, u rodnom mestu našeg velikana Mihajla Pupina, održano je takmičenje u kuvanju riblje čorbe koje je okupilo ljubitelje kulinarstva i tradicije.

Uspešna organizacija i odziv

Manifestaciju su zajedničkim snagama organizovali Lovačko društvo „Mihajlo Pupin“ Idvor i Klub za nemačke kratkodlake ptičare Kovačica. Iako je prvobitno bilo prijavljeno 25 ekipa, vatru je potpalilo 18 majstorskih timova koji su pristigli iz svih krajeva Vojvodine, dajući ovom događaju poseban značaj.

Vreme je poslužilo i takmičare i posetilce, a organizatori su se potrudili da se svaki učesnik oseća kao kod kuće. Svaka ekipa dobila je:

2,5 kg svežeg šarana,

Zahvalnicu i brendiranu kecelju sa logom manifestacije,

Kanticu prihrane za ribolov i kesu za smeće (jer čuvamo našu prirodu).



Prijatelji manifestacije i fer-plej

Posebnu zahvalnost dugujemo sponzoru, preduzeću „Sara i Bobi“ iz Kovačice, koji je obezbedio vredne nagrade za najbolje, kao i hranu za ribolov za svakog učesnika.

Nakon tri sata krčkanja na sopstvenom ogrevu, sudijski žiri u sastavu: Sava Kovački (predsednik), Otilija Damjanović, Marija Margit i Žarko Patuška, imao je težak zadatak. Ocene su donete profesionalno, a ni takmičari ni organizatori nisu imali primedbi na njihov rad.



Najbolji među najboljima

Titulu majstora Idvorskog kotlića odneli su:

Mesto: Sabo Peter (Zrenjanin)

Mesto: Ekipa „Šaranždije“ (Baranda)

Mesto: Ekipa „Na Eks“ (Sakule)

Mesto (utešno): „Kontra Gastro Tim Srbija“ (Novi Sad)

Pored ukusa čorbe, ocenjivala se i estetika, pa su za najlepše uređene štandove proglašeni štandovi ekipa „Bajkerska riblja čorba“ iz Ivanova i „Tata i sinovi“ iz Sefkerina.

Vidimo se sledeće godine!

Nadamo se da smo kao domaćini bili na visini zadatka. Ako je bilo sitnih propusta, ne zamerite – obećavamo da ćemo ih ispraviti u godinama koje dolaze. Naša želja je da ova manifestacija u Pupinovom Idvoru postane tradicija koja će trajati decenijama.

Hvala svima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj dan. Uz hrišćanski pozdrav Hristos Vaskrs, poručujemo vam: Živeli i vidimo se dogodine!

A onima koji nisu bili – ostaje samo da žale i da nam se pridruže sledeći put!

(Pančevac)