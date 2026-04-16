Tri rekorda Janka Svetlika: As iz Kovačice dominira powerlifting scenom

Početkom aprila, Bačka Palanka bila je domaćin pokrajinskog prvenstva u powerliftingu, a glavna zvezda takmičenja bio je Kovačičanin Janko Svetlik. Nastupajući u juniorskoj kategoriji do 105 kg, Svetlik je pokazao neverovatnu snagu i oborio čak tri vojvođanska rekorda u sve tri discipline.

Rezultati koji pomeraju granice

Zahvaljujući ogromnom trudu i posvećenosti, Janko je ostvario rezultate koji su zadivili sportsku javnost:

Čučanj: 290 kg (novi rekord)

Benč pres: 160 kg (novi rekord)

Mrtvo dizanje: 330 kg (novi rekord)

Ovi izuzetni rezultati potvrđuju da je Svetlik trenutno jedan od najperspektivnijih takmičara u zemlji.

Od atletske staze do teških tegova

Zanimljivo je da je Janko svoju sportsku karijeru počeo kao srednjeprugaš u Atletskom klubu Crvena zvezda. Međutim, pre nekoliko godina, atletsku stazu zamenio je teretanom i powerliftingom, gde se veoma brzo pronašao. Već nekoliko godina uspešno brani boje pančevačkog Kluba dizača tegova „Dinamo“, gde blisko sarađuje sa predsednikom kluba Filipom Vlajićem.



Sledeći izazov: Kanjiža

Pauze za kovačičkog šampiona nema. Janko Svetlik nastavlja sa pripremama za takmičenje koje ga očekuje 27. aprila u Kanjiži. S obzirom na trenutnu formu i rekorde iz Bačke Palanke, Janko i na predstojećem nadmetanju važi za jednog od glavnih favorita za najviše postolje.