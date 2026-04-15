Bronza za Minju Milićević na međunarodnom turniru u Obrenovcu

Učenica Osnovne škole „Vasa Živković” iz Pančeva, Minja Milićević, ostvarila je zapažen uspeh na međunarodnom tekvondo turniru „Obrenovac Open”. Minja, koja pohađa odeljenje III-1, osvojila je bronzanu medalju i treće mesto u snažnoj konkurenciji.

Turnir je održan 5. aprila u Obrenovcu, a mlada Pančevka je još jednom pokazala talenat, borbenost i sportski duh. Njen uspeh na ovom međunarodnom takmičenju ponos je ne samo za njenu porodicu i klub, već i za celu školu koja s ponosom ističe rezultate svojih đaka.

Čestitamo Minji na osvojenoj medalji i želimo joj još mnogo uspeha i postolja na budućim takmičenjima!

