Bronza za Minju Milićević na međunarodnom turniru u Obrenovcu

11:00

15.04.2026

Foto: Vikipedija/ Nikolina Šepić

Učenica Osnovne škole „Vasa Živković” iz Pančeva, Minja Milićević, ostvarila je zapažen uspeh na međunarodnom tekvondo turniru „Obrenovac Open”. Minja, koja pohađa odeljenje III-1, osvojila je bronzanu medalju i treće mesto u snažnoj konkurenciji.

Turnir je održan 5. aprila u Obrenovcu, a mlada Pančevka je još jednom pokazala talenat, borbenost i sportski duh. Njen uspeh na ovom međunarodnom takmičenju ponos je ne samo za njenu porodicu i klub, već i za celu školu koja s ponosom ističe rezultate svojih đaka.
Čestitamo Minji na osvojenoj medalji i želimo joj još mnogo uspeha i postolja na budućim takmičenjima!

(Pančevac)

Minja Milićević OŠ Vasa Živković Pančevo

