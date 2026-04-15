„Speed Marathon“ je nova akcija MUP-a! Kontroliše se brzina na više od 400 lokacija!

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da od danas širom Srbije počinje akcija „Speed Marathon“ koja će trajati 24 sata i tokom koje će policija kontrolisati brzinu na više od 400 lokacija.

U objavi na društvenoj mreži Instagram MUP navodi da su na putevima svi uređaji – radari, presretači i sistemi za automatsko merenje, a na auto-putevima se kontroliše i prosečna brzina.

Akcija se sprovodi istovremeno širom Evrope, a poseban fokus je na deonicama koje su kao rizične predložili sami građani.

– Cilj je jasan – manje prekoračenja, manje nezgoda i više sačuvanih života. Poštujte ograničenja i vozite odgovorno. Brzina ne skraćuje put već vreme za reakciju – navodi se u objavi.

U Srbiji je u toku međunarodna akcija pojačane kontrole brzine, tokom koje se koriste svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila, a koju sprovodi Uprava saobraćajne policije od 13. do 19. aprila.

(Pančevac)