Promenljivo oblačno i toplo, u Pančevu idealno za šetnju

Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa sunčanim intervalima. Dok će veći deo zemlje uživati u prolećnim temperaturama, popodne su u pojedinim predelima mogući lokalni pljuskovi, saopštio je RFMZ.

Prognoza za Pančevo

U Pančevu će dans biti pretežno sunčano i prijatno toplo. Jutro će biti sveže sa temperaturom oko 10 °C, dok će tokom dana živa u termometru dostići maksimalnih 23 °C. Duvaće slab severni vetar, a verovatnoća za padavine u samom gradu je minimalna, što ovaj dan čini idealnim za boravak na otvorenom i Tamiškom keju.

Sredinom dana i posle podne ponegde na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije očekuje se lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 11 °C, a najviša dnevna od 20 do 24 °C.

Do nedelje će se zadržati slično vreme – promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i umereno toplo, uz maksimalne temperature od 19 do 23 °C. Padavine će biti retka i lokalna pojava, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Ipak, početkom naredne sedmice stiže promena. Očekuje se manji pad temperature i nestabilnije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom u celoj zemlji.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost savetuje se srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Savetuje se slojevito odevanje i aktivnosti u skladu sa očekivanim jutarnjim i maksimalnim dnevnim temperaturama vazduha. Neophodan je dodatan oprez u saobraćaju.

(Pančevac)