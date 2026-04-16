Domaći pisci u srcu Narodne bašte: „Gornji grad” približio književnost Pančevcima

Ovogodišnji tradicionalni Uskršnji bazar u pančevačkoj Narodnoj bašti bio je prava riznica rukotvorina, umetnosti i druženja, a poseban pečat manifestaciji dao je nastup članova Književnog kluba Gornji grad, prenosi RTV Pančevo.

Klub, koji već godinama predstavlja jedno od najaktivnijih udruženja za negovanje pisane reči u našem gradu, iskoristio je ovu priliku da posetiocima predstavi najnovija izdanja, knjige i pesme svojih stvaralaca. Na štandu kluba, građani su mogli da se upoznaju sa autorima različitih generacija koji svojim radom čuvaju kulturno nasleđe Pančeva.

Iz udruženja ističu da su ovakvi događaji dragoceni jer omogućavaju književnosti da „izađe iz biblioteka“ i približi se široj publici u opuštenoj prazničnoj atmosferi. Pored promocije knjiga, učešće na bazaru bilo je prilika i za razmenu iskustava sa drugim umetničkim udruženjima i povezivanje lokalnih autora sa čitaocima.

Organizatori bazara poručuju da učešće organizacija poput Književnog kluba „Gornji grad” dodatno obogaćuje kulturni život Pančeva, dokazujući da se uz uskršnja jaja i dekoraciju uvek nađe mesta i za kvalitetnu pisanu reč.

Ključne reči: Književni klub Gornji grad, Pančevo, Uskršnji bazar, Narodna bašta, kultura

(Pančevac/RTV Pančevo)