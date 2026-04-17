IZAŠAO „PANČEVAC”: Informišite se na pravom mestu!

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 17. aprila je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: Pančevo nastavlja da unapređuje kvalitet života najmlađih – ove godine postavljaju se dečija igrališta na lokacijama u gradu i u svih devet naseljenih mesta; „Bracina” škola aktivna je na brojnim poljima; narodne igre u našem gradu privlače veliku pažnju…

„Pančevac” piše i o tome da se uzgoj krava više ne isplati, izmenama Porodičnog zakona prema kojima roditelji više neće smeti fizički da kažnjavaju decu… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Požar koji je izbio u kući u naselju Topola u našem gradu rasplamsao je tragičan epilog: dva dana nakon nesreće od posledica opekotina preminuo je M. L., koji je utrčao u plamen kako bi spasao svoju petogodišnju ćerku M. L., a ona je podlegla povredama posle osam dana borbe lekara za njen život u Dečjoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Supruga i majka dvoje nastradalih uspela je da kroz prozor iskoči sa ćerkicama – bebom od godinu dana i trogodišnjom devojčicom, te da ih na taj način spasi od sigurne smrti.

Tražili smo od relevantnih izvora podatke, pa je za „Pančevac” iz Odeljenja za medije i komunikacije MUP-a Srbije stigao odgovor o tome šta se dogodilo:

– Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Pančevo su odmah nakon dojave u 19.50 24. marta ove godine da gori kuća u Ulici Olge Petrov u Pančevu izašli na lice mesta i otpočeli gašenje požara. Pet osoba je bilo povređeno i zbrinuto od strane ekipe Hitne pomoći. Požar je ugašen, a u intervenciji je učestvovalo 11 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila – rečeno nam je u MUP-u i upućeni smo na Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu za dodatne informacije.

(„Pančevac” / S. T.)