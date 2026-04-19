Lantana: Biljka koja menja boju, obožava sunce i prirodno tera komarce

Ako tražite način da svoje dvorište ili balkon transformišete u raskošnu, vibrantnu oazu bez previše truda, lantana je idealan izbor.

Ova grmolika lepotica prepoznatljiva je po šarenim cvetnim grozdovima koji se prelivaju u nijansama žute, narandžaste, crvene, ljubičaste i bele boje.

Njena najveća specifičnost je to što jedan isti cvetni grozd može sadržati cvetove različitih boja, koji se smenjuju od maja pa sve do oktobra. U toplijim krajevima bez mraza, lantana može cvetati i tokom cele godine.

Otporna na sušu i velike vrućine

Lantana je izuzetno izdržljiva biljka koja najbolje uspeva na direktnom suncu i suvom, dobro dreniranom tlu. Odlično podnosi visoke temperature i sušne periode, a zalivanje joj je potrebno tek kada osetite da je gornji sloj zemlje potpuno suv.

Zbog osetljivosti na mraz (ne podnosi temperature ispod -2 °C), u našim krajevima je najbolje posaditi je u veće saksije ili viseće korpe. Na taj način je tokom zime lako možete uneti u zatvoren prostor i sačuvati za sledeću sezonu.

Prirodni magnet za leptire i neprijatelj komaraca

Osim što će vaše dvorište napuniti leptirima i pčelama, lantana ima još jednu fantastičnu prednost – njen specifičan miris deluje kao prirodni repelent. Eterična ulja ove biljke uspešno odbijaju komarce, čineći boravak na otvorenom prijatnijim.

Kontrolisani rast i narodna medicina

Iako u nekim delovima sveta važi za invazivnu vrstu jer se brzo širi, uzgoj u saksijama je savršeno rešenje da zadržite njen rast pod kontrolom. Pored dekorativne uloge, lantana ima i bogatu istoriju u narodnoj medicini. Različite kulture su je vekovima koristile za ublažavanje tegoba poput kašlja, prehlade, probavnih problema, pa čak i zubobolje.

Bez obzira na to da li vas privlače njena lekovita svojstva ili magični izgled, lantana će definitivno postati najlepši ukras vašeg eksterijera.

