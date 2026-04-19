Vitman: Tri dečija igrališta u punoj fazi izgradnje

Kroz Program uređenja građevinskog zemljišta za 2026. godinu, iz budžetskih sredstava, prema rečima gradske menadžerke Maje Vitman, „Pančevo sistemski uređuje javne prostore i gradi nova dečija igrališta – planski i ravnomerno u svim delovima grada”.

U prethodne tri godine postavljeno je 18 igrališta, a do kraja ove godine biće ih ukupno 31. Maja Vitman je dodala:

– To su mesta za igru, razvoj i druženje dece, ali i bezbedni i uređeni prostori za roditelje i porodice. Posebno nam je važna saradnja sa građanima i mesnim zajednicama, jer upravo iz njihovih inicijativa nastaju ovi projekti. Danas smo u Gornjem gradu, na igralištu u Ulici Marka Kulića, koje je dugo očekivano i pokrenuto na inicijativu građana. Radovi na tri od četiri igrališta počeli su 14. aprila, paralelno, i za samo pet dana ostvarena je izuzetno dobra dinamika i organizacija.

Radovi se izvode u fazama: iskop i priprema terena, stabilizacija podloge šljunkom i kamenim agregatom uz laboratorijsku kontrolu, zatim ugradnja ivičnjaka i betoniranje armirano-betonske ploče. Igralište je sada u završnoj građevinskoj fazi. Slede završni radovi, kao što su sečenje dilatacionih fuga i uređenje pristupnih staza behaton pločama, nakon čega dolazi montaža opreme i tartan podloge.

– Biće postavljene modern sprave – penjalice sa toboganima, ljuljaške, njihalice i klackalice, uz bezbednu tartan podlogu I standardni mobilijar. Igralište će biti i adekvatno osvetljeno, kako bi prostor bio bezbedan i funkcionalan i u večernjim satima. Završetak radova planiran je u roku od 90 dana, ali zahvaljujući izuzetnoj saradnji Grada i izvođača, očekujemo da će biti završeni i pre predviđenog roka – kazala je gradska menadžerka.

Na igralištu u vrtiću „Slavuj” na Kotežu već je završen iskop sa betoniranjem, dok je na lokaciji u Ulici Vitomira Sudarskog završena priprema terena, a betoniranje je planirano za ponedeljak, 20. april. Od naredne nedelje, sledi tehnička obrada betonskih ploča i uređenje pristupnih staza. Maja Vitman je zaključila:

– Građani danas ne slušaju obećanja, rezultati se vide. Najvažnije je da svaka investicija ima jasan plan, rok i sledeći korak. To je politika rada, reda i odgovornosti.

(Pančevac / S. T.)

