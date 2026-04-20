Džudistima Dinama dve medalje na prvenstvu Vojvodine: Lena Ivanović šampionka pokrajine

U Stepanovićevu je održano prvenstvo Vojvodine za starije poletarce, koje je okupilo 190 najboljih mladih takmičara iz cele pokrajine. Pančevački džudo klub Dinamo nastavio je niz uspešnih rezultata, osvojivši dve medalje sa četiri predstavnika.

Najsjajnije odličje u Pančevo donela je Lena Ivanović, koja je u kategoriji starijih poletarki do 38 kg dominirala na tatamiju i zasluženo osvojila zlatnu medalju. Pored nje, na pobedničko postolje popeo se i Uroš Bačević, koji je u konkurenciji starijih poletaraca do 28 kg izborio bronzanu medalju.

Iako su ovoga puta ostali bez odličja, ostala dva takmičara Dinama pokazala su borbenost i talenat, potvrdivši da Pančevo ima svetlu budućnost u ovom olimpijskom sportu. Rezultati iz Stepanovićeva još jedna su potvrda kvalitetnog rada sa mlađim kategorijama u džudo klubu Dinamo.

