Tamara i Una Majkić zlatne na Kupu Vojvodine

Karate klub „Agrobanat“ ostvario je zapažen uspeh na Kupu Vojvodine za kadete, juniore i seniore, održanom 18. aprila u Beočinu. U izuzetno jakoj konkurenciji, takmičarke ovog kluba izborile su tri medalje i potvrdile plasman na predstojeći Kup Srbije.

Prvo ime turnira bila je Tamara Majkić, koja je u seniorskoj konkurenciji još jednom potvrdila vrhunsku formu. Nakon uspeha na Prvenstvu Srbije u Čačku i zapaženog nastupa na Balkanskom prvenstvu, Tamara je u Beočinu nanizala pobede i zasluženo osvojila zlatnu medalju. Ovaj rezultat samo je nastavak njenog impresivnog niza u najjačoj konkurenciji od početka godine.

Ništa manje uspešne nisu bile ni takmičarke u kadetskoj konkurenciji. Una Majkić je briljirala u B klasi kadetkinja, gde se domogla zlatnog odličja, dok je u apsolutnoj klasi osvojila srebrnu medalju. Njen uspeh dobija na težini jer je Una tek ušla u ovu uzrasnu kategoriju i borila se sa takmičarkama koje su znatno starije i iskusnije.

Zapažene nastupe zabeležile su i Nađa Babić i Suzana Privracki, kojima je u veoma jakim mečevima nedostajalo malo sportske sreće da se domognu pobedničkog postolja.

Iz kluba ističu da su ovi rezultati plod ozbiljnog i planskog rada sa mlađim kategorijama, što omogućava takmičarima da bez problema pređu u zahtevnije, seniorske vode. Pripadnici „Agrobanata“ sada nastavljaju sa intenzivnim pripremama, kako klupskim tako i reprezentativnim, za predstojeće domaće i međunarodne izazove.

