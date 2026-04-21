Uspeh pančevačkih strelaca: Gabrielu zlato, Marku bronza na startu Kupa Srbije

Streljačka družina „Pančevo 1813“ uspešno je započela sezonu na prvom kolu Kupa SS Srbije vatrenim sportskim oružjem. Na takmičenjima održanim u Novom Sadu, Beogradu i Smederevu, pančevački strelci zabeležili su jedanaest nastupa i osvojili vredne medalje i bodove za finale.

Dominacija u disciplini MK pištolj

Najveći uspeh ostvaren je u Novom Sadu u disciplini standardni pištolj malog kalibra. Gabriel Dautović osvojio je zlatnu medalju sa 553 kruga, dok se Marko Ninković okitio bronzom (539 krugova). Uspeh su upotpunili Velimir Ninković (8. mesto) i Saša Petrović (9. mesto), osvojivši važne bodove za finalno takmičenje.

U disciplini pištolj središnjeg paljenja, Saša Petrović zauzeo je visoko četvrto, a Gabriel Dautović peto mesto.



Zapaženi rezultati puškom

Na vojnom strelištu u Beogradu, u disciplini trostav MK puškom, brat i sestra Rakonjac ostvarili su odlične plasmane:

Aleksa Rakonjac – 5. mesto u seniorskoj konkurenciji.

Iva Rakonjac – 5. mesto među juniorkama i 8. mesto u finalu seniorki.

U Smederevu je nastupila mlada Ana Negovanović, koja je u trostavu vazdušnom puškom za kadetkinje zauzela 5. mesto, dok je Ivana Ančić uspešno debitovala u ovoj disciplini.



Šta dalje?

Već narednog vikenda pančevačke strelce očekuje drugo kolo Kupa, nakon čega putuju u Gornji Milanovac na Prvenstvo Srbije.

