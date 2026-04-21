Umetnost bez barijera u Pančevu: Otvorena velika izložba slika Saveza invalida rada Vojvodine

PANČEVO – Foaje Kulturnog centra Pančevo od danas je dom nesvakidašnje umetničke postavke. Svečano je otvorena prva izložba slika nastalih na likovnoj koloniji Saveza invalida rada Vojvodine, koja predstavlja krunu rada deset opštinskih organizacija tokom protekle 2025. godine, prenosi RTV Pančevo.

Posetioci imaju priliku da vide impresivnu kolekciju od oko 70 radova, koji svedoče o kreativnosti, upornosti i snažnom duhu osoba sa invaliditetom. Domaćin ovog značajnog događaja je gradsko Udruženje invalida rada i osoba sa invaliditetom Pančevo, prepoznato po svojoj dugogodišnjoj praksi održavanja likovnih radionica svake srede.

Podrška države i lokalne samouprave

Izložba je realizovana kao važan projekat pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz svesrdnu podršku Grada Pančeva. Svečanom otvaranju prisustvovala je Biljana Barošević, pomoćnica ministra, koja je istakla da su ovi umetnici pravi primer kako se voljom stvaraju velika dela. Ona je takođe pohvalila rad lokalnog udruženja, podsetivši na nedavno uspešno renoviranje njihovih prostorija.

Kulturni centar kao mesto okupljanja cele Vojvodine

Stana Svilarov, predsednica Saveza invalida rada Vojvodine, izrazila je veliki ponos zbog činjenice da je na otvaranje došlo više od 200 članova iz cele pokrajine.

„Ovo nije samo izložba slika, već dokaz snage naših organizacija i kreativnog potencijala naših članova,“ istakla je Svilarov.

Zamenik gradonačelnika Pančeva, Predrag Stojadinov, zvanično je proglasio izložbu otvorenom, poručivši da će grad uvek biti siguran partner i podrška radu udruženja koja se bore za bolji položaj osoba sa invaliditetom. Svečanosti su prisustvovali i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović, kao i predsednik Skupštine grada Tigran Kiš.

Informacije za posetioce

Svi ljubitelji umetnosti i sugrađani mogu pogledati ovu inspirativnu postavku u foajeu Kulturnog centra Pančevo svakog dana do kraja aprila. Ulaz je slobodan, a izložba nudi jedinstven uvid u savremeno stvaralaštvo invalida rada sa prostora Vojvodine.

(RTV Pančevac)