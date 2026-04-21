Važno obaveštenje za Vrščane: Sutra počinje akcija suzbijanja krpelja na javnim površinama

VRŠAC – Gradska uprava Vršac izdala je zvanično saopštenje u kojem obaveštava javnost da će u utorak, 21. aprila 2026. godine, biti sprovedena sistemska akcija suzbijanja krpelja na teritoriji grada.

Tretman će se obaviti u prepodnevnim časovima, pod uslovom da meteorološki parametri budu povoljni za rad na terenu. Cilj ove akcije je zaštita javnog zdravlja i smanjenje rizika od bolesti koje ovi paraziti prenose, posebno u periodu kada građani više vremena provode u prirodi.

Lokacije i način tretiranja

Suzbijanje će obuhvatiti sve značajne javne zelene površine u gradu, sa posebnim fokusom na:

Gradske parkove

Popularna izletišta

Dečija igrališta i šetališta

Tretman će se vršiti sa zemlje, upotrebom specijalizovanih LV uređaja. Za suzbijanje je odabran biocidni preparat Icon 10 CS (na bazi lambda-cihalotrina), koji se standardno koristi u ove svrhe.

Apel građanima i vlasnicima ljubimaca

Iz Gradske uprave apeluju na sugrađane da tokom trajanja akcije, kao i neposredno nakon tretmana, izbegavaju boravak na tretiranim lokacijama. Posebna napomena upućena je vlasnicima kućnih ljubimaca – potrebno je obratiti dodatnu pažnju i sprečiti kretanje životinja po zelenim površinama u navedenom terminu dok se preparat ne osuši.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (kiša ili jak vetar), akcija će biti odložena, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

(Pančevac)