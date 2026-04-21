Književna panorama regiona: Odabrani autori za zbornik „Rukopisi 49“

PANČEVO – Žiri prestižnog zbornika poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije, „Rukopisi 49“, završio je selekciju radova. U ovogodišnjem izdanju biće objavljena dela 83 autora koji su se izdvojili u konkurenciji od čak 291 prijave pristigle iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije.

Ovaj tradicionalni konkurs, koji decenijama mapira najznačajnije glasove nove književne scene, još jednom je potvrdio ogroman interes mladih pisaca za međuregionalnu saradnju. Žiri, predvođen glavnom urednicom Jasminom Topić, radio je u sastavu: Srđan Gagić, Stefan Stanojević, Uroš Đorović, Tanja Božić, Natalija Milovanović (za Sloveniju) i Gorica Radmilović (za Makedoniju).



Regionalna zastupljenost i nova imena

Iz Srbije dolazi 46 odabranih autora, dok su ostala mesta popunili talentovani pisci iz susedstva: 11 iz Bosne i Hercegovine, 11 iz Hrvatske, 7 iz Slovenije, 6 iz Severne Makedonije i 2 iz Crne Gore. Velika konkurencija bila je poseban izazov za žiri, a organizatori ističu da visok kvalitet neuvrštenih radova obećava još bolju budućnost zbornika.



Festival u čast pisane reči krajem maja

Izdanje „Rukopisa 49“ uskoro izlazi iz štampe pod okriljem Doma omladine Pančevo i pokroviteljstvom Grada Pančeva. Objavljivanje zbornika pratiće i tradicionalni književni festival, koji će se održati u Pančevu od 28. do 31. maja 2026. godine.

Festival će okupiti autore i brojne goste, a grad Pančevo će na nekoliko dana postati centar književnog života regiona. Detaljan program manifestacije i tačni datumi nastupa biće objavljeni uskoro na zvaničnim kanalima Doma omladine.



Informacije za autore

Svi odabrani autori biće obavešteni putem elektronske pošte o uvrštavanju u zbornik, kao i o detaljima u vezi sa dolaskom u Pančevo. Organizatori pozivaju javnost da prati zvaničnu Fejsbuk stranicu i Instagram profil „Rukopisa“ za najnovije vesti.

Spisak odabranih autora za Rukopise 49

Srbija:

Milica Atanacković, Uroš Veličković, Branislav Sarić, Angelina Životić, Milica Ćirić, Stefan Kirilov, Ivan Dželajlija, Hristina Damjanović, Natalija Mitić, Nikola Tucakov, Sofija Stojanović, Ružica Marković, Olga Kovačević, Miloš Belić, Petar Živojinović, Vesna Buljan, Jelena Mitić, Jovana Uzunović, Pavle Kasom, Aleksandra Vukobratović, Relja N. Ilić, Anđela Vinčić, Tatjana Jelisijević, Vanja Vidić, Tamara Sokolov, Aleksa Višnjić, Izudin Ašćerić, Mirza Halilović, Mina Đukić, Haris Plojović, Kristina Milojević, Sara Kecman, Stefan Nestorović, Kristina Jovanov, Nenad Kostić, Anastasija Marjanović, Milica Krčadinac, Nevena Prvulj, Han Hadžibulić, Jelena Antić, Irina Moskovljević, Andrijana Ristić, Nevena Branković, Nikola Kalajdžić, Anja Marjanović, Anastasija Kostić.

Hrvatska:

Elizabeta Jurić, Karla Perica, Nikolina Kusić, Karla Karabatić, Patrik Vajs, Matej Gabud, Sara Štrkalj, Emanuel Srpak, Rafael Kokot, Monika Filipović, Ana Marić.

Bosna i Hercegovina:

Ilija Soldo, Adna Kumro, Vladana Perlić, Lamija Hajrović, Milkica Marjanović, Amna Kumro, Bakir Crnomerović, Lejla Redžić, Belma Kurtalija, Lamija Komić, Dina Džuzdanović.

Slovenija:

Aljaž Primožič, Kaja Rakušček, Matija Podbreznik, Enja Podboj, Sanja Podržaj, Mija Suljanović, Emilija Vučićević.

Severna Makedonija:

Andrej Medić Lazarevski, Viktorija Angelovska, Ivana Jovanovska, Ivo Donev, Jovana Nikolovska, Veronika Dimoska.

Crna Gora:

Marko Stanojkovski, Anđela Laković.

(Pančevac)