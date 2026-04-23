Novi predlog Narodne banke Srbije: Niža kamata za penzionere i građane sa manjim primanjima
Merama Narodne banke Srbije od septembra predloženo je poslovnim bankama da penzionerima ili građanima sa nižim primanjima budu niže kamate za keš kredite za oko tri odsto. To se odnosi i na refinansirajuće kredite do milion dinara. Mere su dale rezultate, pa su se građani pod povoljnijim uslovima zadužili znatno više nego 2024. godine.
Dragan Đorđević je pre nekoliko godina uzeo keš kredit od 900.000 dinara na sedam godina, a vratio čak milion i 300 hiljada dinara. Sada je uzeo novi keš kredit, ali na kraći rok, jer su mu iz banke sugerisali da će na kraći rok i kamata biti niža.
Presudan razlog za smanjenje kamata na dinarske kredite, posebno za kategorije sa nižim primanjima, jeste odluka Narodne banke da se smanje kamate za tri odsto. Kamate su niže i za zaposlene i u proseku su 7,5 odsto godišnje.
Kada raste kamatna stopa, to je, kako kaže profesor, kao i rast cene neke robe.
„Roba postaje oskudnija i oni koji žele da je uzmu, u ovom slučaju treba da razmisle pod kojim uslovima i još jednom da vode računa o svojoj kreditnoj sposobnosti da li će biti u stanju da otplaćuju, posebno ukoliko su uzeli kredit u promenljivoj kamatnoj stopi, gde u uslovima rastućih kamatnih stopa postoji mogućnost povećanja rata“, naveo je Erić
„Uglavnom se uzimaju krediti na rok duži od godinu dana. U prethodnoj godini, oko jedan odsto kredita je uzeto do godinu dana. Na jednu do pet godina uzeto je oko 19 odsto, a na više od pet godina 80 odsto kredita. Na visinu kamatne stope utiče više faktora i ona zavisi od tržišnih uslova, politike banke, ročnosti uzetih kredita, vrste kamatne stope i rizika naplate potraživanja koji banka procenjuje“, saopštava NBS.
(RTS)