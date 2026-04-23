Novi predlog Narodne banke Srbije: Niža kamata za penzionere i građane sa manjim primanjima



Merama Narodne banke Srbije od septembra predloženo je poslovnim bankama da penzionerima ili građanima sa nižim primanjima budu niže kamate za keš kredite za oko tri odsto. To se odnosi i na refinansirajuće kredite do milion dinara. Mere su dale rezultate, pa su se građani pod povoljnijim uslovima zadužili znatno više nego 2024. godine.

Dragan Đorđević je pre nekoliko godina uzeo keš kredit od 900.000 dinara na sedam godina, a vratio čak milion i 300 hiljada dinara. Sada je uzeo novi keš kredit, ali na kraći rok, jer su mu iz banke sugerisali da će na kraći rok i kamata biti niža.

„Uzeo sam bio kredit na dve godine i hteo sam ranije da isplatim godinu dana uz tu mogućnost. Onda bi mi se smanjila kamata jer sam uzeo kredit da bih smanjio stomatološke zahvate i to mi je trebalo, ali sam u međuvremenu došao do nekog novca i onda sam hteo ranije da ga otplatim. Za dve godine u stvari kamata je bila oko 500 evra“, kaže Dragan.

Presudan razlog za smanjenje kamata na dinarske kredite, posebno za kategorije sa nižim primanjima, jeste odluka Narodne banke da se smanje kamate za tri odsto. Kamate su niže i za zaposlene i u proseku su 7,5 odsto godišnje.

„Smanjenje kamatnih stopa utiče na povećanje tražnje za kreditima i onda neko ko ne bi uzeo kaže dobro ovo više nije velika kamatna stopa pa mogu da servisiram i što ne bih rešio neke svoje probleme“, kaže Dejan Erić, profesor Beogradske bankarske akademije.

Kada raste kamatna stopa, to je, kako kaže profesor, kao i rast cene neke robe.

„Roba postaje oskudnija i oni koji žele da je uzmu, u ovom slučaju treba da razmisle pod kojim uslovima i još jednom da vode računa o svojoj kreditnoj sposobnosti da li će biti u stanju da otplaćuju, posebno ukoliko su uzeli kredit u promenljivoj kamatnoj stopi, gde u uslovima rastućih kamatnih stopa postoji mogućnost povećanja rata“, naveo je Erić

I dinarski krediti sa promenljivom kamatom poput onih za stranu valutu sastoje se od fiksnog i nominalnog dela marže. U promenljivi deo spada takozvani belibor, odnosno kamata koju banke međusobno plaćaju za dinare na tržištu. Kada se na to uračuna i fiksna marža, ukupna efektivna kamata na gotovinske kredite se kreće od 6,95 do 8,4 odsto, piše RTS.

„Uglavnom se uzimaju krediti na rok duži od godinu dana. U prethodnoj godini, oko jedan odsto kredita je uzeto do godinu dana. Na jednu do pet godina uzeto je oko 19 odsto, a na više od pet godina 80 odsto kredita. Na visinu kamatne stope utiče više faktora i ona zavisi od tržišnih uslova, politike banke, ročnosti uzetih kredita, vrste kamatne stope i rizika naplate potraživanja koji banka procenjuje“, saopštava NBS.

Osim visine kamatne stope, još jedan važan parametar pri zaduživanju je rok vraćanja. Uvek je bolje uzeti na kraći rok, jer jednostavno ćete ranije izaći iz te obaveze i manje ste izloženi riziku zbog promene kamatnih stopa. Rok ipak zavisi od pojedinca do pojedinca. Banke za keš pozajmice ograničavaju visinu rate obično do trećine mesečnih primanja, pa bi na duži rok otplate imali niže rate i veću sumu.

