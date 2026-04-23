MOL se oglasio o rafineriji u Pančevu

Mramorak: Vredni meštani očistili centar sela i uputili važan apel
17:00
23.04.2026
Ovo su namere u slučaju da postane većinski vlasnik
Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je da bi, u slučaju da postane većinski vlasnik Naftne industrije Srbije (NIS), dugoročno zadržala rafineriju u Pančevu.
U saopštenju se navodi da rafinerija u Pančevu ima ključnu stratešku ulogu u obezbeđivanju stabilnog i kontinuiranog snabdevanja energentima u Srbiji i regionu.
Iz MOL-a su potvrdili da se pregovori o NIS-u nastavljaju u skladu sa ranije potpisanim osnovnim sporazumom, uz napomenu da je za finalizaciju transakcije neophodna saglasnost Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAC), kao i nadležnih institucija u Srbiji.
– Očekujem da do kraja nedelje imamo oko 90 odsto usaglašenih stavova. Ostaće, pretpostavljam, još nekoliko otvorenih pitanja za razgovore na višem nivou – rekla je Dubravka Đedović Handanović za RTS, dodajući da je u prethodnom periodu razgovarano i sa izvršnim direktorom MOL grupe Žoltom Hernadijem.
Ona je navela da su istovremeno predstavnici MOL-a imali i dodatne razgovore u Sankt Peterburgu, u okviru šireg procesa konsultacija o mogućoj transakciji.
(Pančevac)