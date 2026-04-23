MOL se oglasio o rafineriji u Pančevu

Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je da bi, u slučaju da postane većinski vlasnik Naftne industrije Srbije (NIS), dugoročno zadržala rafineriju u Pančevu.

U saopštenju se navodi da rafinerija u Pančevu ima ključnu stratešku ulogu u obezbeđivanju stabilnog i kontinuiranog snabdevanja energentima u Srbiji i regionu.

– Cilj MOL-a je da dodatno ojača sigurnost snabdevanja u Srbiji i regionu, uz istovremeno iskorišćavanje sinergija između rafinerija. Ukoliko transakcija bude uspešno realizovana, planiramo dugoročno upravljanje tim postrojenjem – navela je kompanija u odgovoru za Forbes.

Iz MOL-a su potvrdili da se pregovori o NIS-u nastavljaju u skladu sa ranije potpisanim osnovnim sporazumom, uz napomenu da je za finalizaciju transakcije neophodna saglasnost Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAC), kao i nadležnih institucija u Srbiji.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su održani sastanci sa operativnim i pravnim timovima MOL-a u vezi sa potencijalnim preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, navodeći da je deo pitanja već usaglašen i da očekuje značajan napredak u pregovorima.

– Očekujem da do kraja nedelje imamo oko 90 odsto usaglašenih stavova. Ostaće, pretpostavljam, još nekoliko otvorenih pitanja za razgovore na višem nivou – rekla je Dubravka Đedović Handanović za RTS, dodajući da je u prethodnom periodu razgovarano i sa izvršnim direktorom MOL grupe Žoltom Hernadijem.

Ona je navela da su istovremeno predstavnici MOL-a imali i dodatne razgovore u Sankt Peterburgu, u okviru šireg procesa konsultacija o mogućoj transakciji.

