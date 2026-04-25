Red vožnje i ruta linije 25

14:00
25.04.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
Gradska linija 25 „Pantransporta” saobraća od Autobuske stanice do Banatskog Brestovca preko centra grada, naselja „Sodara”, zatim kroz Spoljnostarčevačku pored fabrika južne zone, kao i sela Starčevo i Omoljicu.
Iz Banatskog Brestovca prvi autobus polazi u ’03.00 a iz Pančeva u 3.30, osim vikendom za vreme školskog raspusta kada je prvi polazak u 4.05.
Poslednji autobus iz Pančeva kreće 15 minuta posle ponoći, a iz Banatskog Brestovca u 23.10.
U većem delu dana saobraća po jedan autobus na sat vremena, sa Glavne autobuske stanice u većem delu dana u pet minuta posle punog sata a iz Brestovca u deset minuta do punog sata.
Treba obratiti pažnju na to da u periodu od 20.50 do 22.10 ne postoji autobus iz Brestovca a da iz Pančeva nema autobusa od 22.30 do 00.15.
(Pančevac)