Vojni rok sve bliže: Gašić otkrio kog meseca bi mogli da stignu prvi pozivi regrutima

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je Vojska Srbije spremna za uvođenje obaveznog vojnog roka i da bi prve regrutacije mogle da počnu već na jesen, od septembra, dok se prijem prve generacije očekuje u martu naredne godine.

– Mi jesmo spremni. Naravno, kada nadležna institucija proceni da možemo da uđemo u proces, prvo donošenjem zakona u Skupštini, a potom i prvim regrutacijama – rekao je Gašić za RTS.

On je istakao da će realizacija tog plana zavisiti od bezbednosne i ukupne društveno-političke situacije u zemlji i svetu, naglašavajući da su pripreme u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije intenzivno vođene tokom prethodnog perioda.

– Ponosan sam na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su u proteklih godinu dana vrlo predano radili na pripremi uslova za prijem prvih regruta – naveo je Gašić.

Govoreći o globalnim bezbednosnim okolnostima, ministar je ocenio da su prilike složene i da se sve više država vraća obaveznom služenju vojnog roka.

– Vidimo da se, ne samo u našem neposrednom okruženju već i širom sveta, sve više vraća redovno služenje vojnog roka, jer se to pokazalo kao potreba. Nijedna država ne može u potpunosti da popuni profesionalne kapacitete – rekao je Gašić.

Dodao je da će i žene imati mogućnost dobrovoljnog služenja vojnog roka, uz obezbeđene posebne uslove.

Osvrćući se na položaj profesionalnih vojnika, Gašić je ukazao da su izmenama zakona iz prethodne godine značajno unapređeni njihovi uslovi rada i sigurnost zaposlenja.

– Sada mogu da zbrinu svoje porodice daleko bolje i da sa ugovorima bezbrižno čekaju penziju i da se posvete svojim profesionalnim zadacima – rekao je ministar.

On je ocenio i da Vojska Srbije uživa visoko poverenje građana, ističući njen značaj ne samo u odbrani zemlje, već i u vanrednim situacijama.

– Vojska Srbije je uvek preuzimala deo odgovornosti da pomogne građanima u situacijama kao što su požari, poplave i druge nepogode – naveo je Gašić.

