„Dolovke“ i deca pripremile mladenčiće sa medom i obišle 6 parova

Udruženje žena „Dolovke“ proteklog vikenda organizovale su još jednu radionicu s decom, a ovog put razlog za to bio je praznik Mladenci.

Prema rečima predsednice udruženja, Katice Smiljković, najpre su u subotu, 21. marta, zajednički pravljene korpe od testa za „mladenčiće“.

– Sutradan u nedelju, na same Mladence održale smo sa decom radionicu mešenja „mladenčića“ od testa. Da sve protekne kako treba pobrinula se naša članica, mentorka i autor radionice Mira Jovanović. Kada smo završile sa pakovanjem gotovih proizvoda, posetili smo šest parova, koji su se venčali u prošloj godini. Uručili smo im poklon korpe sa „mladenčićima“ uz lepe poruke da budu zdravi i srećni, kao i da njihova ljubav traje dugovečno. Inače, svaki „mladenčić“ premazan je s medom, što je simbol plodnosti – navodi predsednica.

(Pančevac/J. Filipović)

Dolovo protiv deponija: Kamere snimaju nesavesne

Apel MZ „Mita Vukosavljev“ Dolovo: Ne palite vatru na otvorenom