Zvezdani vodič kroz sredu: Otkrijte svoju poruku dana

Ovan (21. mart – 19. april)

Posao: Danas ćete osetiti nalet kreativne energije. Iskoristite ga za rešavanje starih projekata.

Ljubav: Partner očekuje više pažnje. Slobodni Ovnovi mogu upoznati nekoga preko posla.

Zdravlje: Moguća je blaga glavobolja. Pijte više vode.

Srećni brojevi: 7, 21, 33.

Boja dana: Vatreno crvena.

Savet: Ne ulazite u konflikte sa nadređenima.

Poruka: Snaga leži u vašem strpljenju, ne samo u akciji.

Bik (20. april – 20. maj)

Posao: Finansijska situacija se stabilizuje. Očekujte vest o povišici ili bonusu.

Ljubav: Harmonija vlada u vašem domu. Uživajte u zajedničkoj večeri.

Zdravlje: Pripazite na ishranu, izbegavajte tešku hranu.

Srećni brojevi: 4, 18, 29.

Boja dana: Smaragdno zelena.

Savet: Posvetite vreme svom hobiju.

Poruka: Stabilnost je vaša najveća vrlina danas.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Posao: Komunikacija je ključ uspeha. Odličan dan za pregovore i nove ugovore.

Ljubav: Flert na društvenim mrežama može postati nešto ozbiljnije.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i odmora.

Srećni brojevi: 3, 15, 22.

Boja dana: Sunčano žuta.

Savet: Razmislite pre nego što progovorite u afektu.

Poruka: Vaša reč danas ima moć da menja stvari.

Rak (21. jun – 22. jul)

Posao: Fokusirajte se na timski rad. Ne pokušavajte sve sami da završite.

Ljubav: Emocije su pojačane. Budite iskreni prema sebi i partneru.

Zdravlje: Mogući su problemi sa varenjem.

Srećni brojevi: 2, 11, 25.

Boja dana: Srebrno siva.

Savet: Verujte svojoj intuiciji pri donošenju odluka.

Poruka: Dom je tamo gde vam je srce mirno.



Lav (23. jul – 22. avgust)

Posao: Vaše liderske sposobnosti dolaze do izražaja. Svi gledaju u vas.

Ljubav: Strastveni susret je na pomolu. Lavovi u vezi planiraju budućnost.

Zdravlje: Srce i krvni pritisak zahtevaju pažnju.

Srećni brojevi: 1, 9, 19.

Boja dana: Zlatna.

Savet: Podelite uspeh sa svojim saradnicima.

Poruka: Sjajite, ali ne zaboravite one u senci.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Posao: Organizacija je na vrhuncu. Završićete sve obaveze pre roka.

Ljubav: Sitnice čine vezu čvršćom. Obradujte partnera malim znakom pažnje.

Zdravlje: Odlično se osećate, nastavite sa fizičkom aktivnošću.

Srećni brojevi: 5, 14, 27.

Boja dana: Mornarsko plava.

Savet: Ne budite previše kritični prema sebi.

Poruka: Red u mislima donosi red u životu.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Posao: Danas tražite balans između posla i privatnog života. Uspećete u tome.

Ljubav: Očekuje vas zanimljiv poziv za izlazak. Budite otvoreni za nove ljude.

Zdravlje: Povedite računa o kičmi i držanju.

Srećni brojevi: 6, 20, 31.

Boja dana: Roze.

Savet: Izbegavajte neodlučnost, krenite u akciju.

Poruka: Lepota je u ravnoteži svih vaših delova.



Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Posao: Intenzivan rad donosi rezultate. Rešićete problem koji vas dugo muči.

Ljubav: Duboke emocije isplivavaju na površinu. Razgovarajte otvoreno.

Zdravlje: Moguća je blaga nervoza. Meditirajte.

Srećni brojevi: 8, 13, 26.

Boja dana: Bordo.

Savet: Ne otkrivajte svoje planove svima.

Poruka: Transformacija počinje iznutra.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Posao: Planirate putovanje ili saradnju sa inostranstvom. Sreća je na vašoj strani.

Ljubav: Avantura vas mami. Slobodni Strelčevi su veoma privlačni drugima.

Zdravlje: Čuvajte se povreda u sportu.

Srećni brojevi: 10, 12, 30.

Boja dana: Ljubičasta.

Savet: Proširite svoje vidike kroz učenje.

Poruka: Svet je vaša pozornica, istražite ga.



Jarac (22. decembar – 19. januar)

Posao: Dugoročni planovi počinju da se ostvaruju. Budite strpljivi još malo.

Ljubav: Ozbiljan razgovor sa partnerom donosi olakšanje.

Zdravlje: Bolovi u zglobovima su mogući zbog promene vremena.

Srećni brojevi: 4, 8, 22.

Boja dana: Tamno braon.

Savet: Odvojite vreme za porodicu i tradiciju.

Poruka: Uspeh se gradi polako, ali sigurno.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Posao: Nove ideje će biti odlično prihvaćene. Budite inovativni.

Ljubav: Prijateljstvo može prerasti u ljubavnu priču.

Zdravlje: Potreban vam je boravak u prirodi i svež vazduh.

Srećni brojevi: 11, 17, 35.

Boja dana: Tirkizna.

Savet: Povežite se sa ljudima sličnih interesovanja.

Poruka: Sloboda je vaše najjače oružje.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Posao: Intuicija vas vodi ka pravim poslovnim potezima. Slušajte svoj unutrašnji glas.

Ljubav: Romantični snovi se mogu ostvariti. Budite prisutni u trenutku.

Zdravlje: Skloni ste alergijama. Ojačajte imunitet.

Srećni brojevi: 3, 16, 28.

Boja dana: Morsko plava.

Savet: Ne gubite se u maštarijama, ostanite prizemljeni.

Poruka: Vaša nežnost je vaša najveća snaga.

