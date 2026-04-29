Vojne vežbe na području Vršca: Važno obaveštenje za građane

Pripadnici Vojske Srbije realizovaće planirane vežbovne aktivnosti u periodu od 10. do 16. maja na širem području rejona VK Orešac. Aktivnosti će obuhvatiti lokacije Jasenovo, Dubašica, Parta i Straža, uz učešće vojnika u uniformama i upotrebu tehničkih sredstava.

Tokom trajanja vežbe koristiće se manevarska municija i vežbovna artiljerija. Na terenu će biti prisutna motorna vozila, a planirana je i upotreba dronova radi osmatranja i kontrole aktivnosti.

Iz Grada Vršca apeluju na građane da radi sopstvene bezbednosti:

Ne prilaze zonama u kojima se izvode vojne vežbe.

Strogo se pridržavaju svih uputstava nadležnih službi na terenu.

Izbegavaju bilo kakve radnje koje bi mogle ugroziti njihovu sigurnost ili tok vežbe.

Iako su sve aktivnosti pod strogom kontrolom, neophodan je povećan oprez učesnika u saobraćaju i onih koji planiraju boravak u prirodi na navedenim lokacijama.

(Grad Vršac)