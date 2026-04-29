Gimnazija „Borislav Petrov Braca“ započela promociju među osnovcima

Gimnazija „Borislav Petrov Braca“ pokrenula je promotivnu kampanju namenjenu učenicima završnih razreda osnovnih škola, sa ciljem da im predstavi obrazovne mogućnosti koje ih očekuju u školskoj 2026/2027. godini.

Tim gimnazije, koji čine profesori i najuspešniji učenici, obišao je više škola u gradu. Promocija je započeta u Osnovnoj školi „Mladost“, nakon čega je nastavljena u školama „Paja Jovanović“ i „Vuk Karadžić“. Kako navode iz ove obrazovne ustanove, interesovanje učenika i roditelja bilo je veliko, a tokom susreta podeljene su ankete i upitnici koji treba da pomognu u donošenju odluke o daljem školovanju.

Budućim srednjoškolcima predstavljena su četiri obrazovna smera: prirodno-matematički, društveno-jezički, opšti smer na rumunskom jeziku i sportski smer, namenjen učenicima sa izraženim sportskim potencijalom.

Pored nastavnih programa, poseban akcenat stavljen je na vannastavne aktivnosti i mogućnosti za razvoj različitih talenata. U okviru prezentacija govorili su i učenici gimnazije koji svojim uspesima predstavljaju školu u zemlji i inostranstvu.

Među njima je i Vanja Rankov, svetska prvakinja u tekvondou, koja je podelila iskustva o usklađivanju školskih i sportskih obaveza, kao i Vuk „Peđa“ Lovrić, gimnazijalac koji uspešno spaja interesovanja za književnost i sport.

Iz Gimnazije „Borislav Petrov Braca“ najavljuju da će promotivne aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu obilaskom preostalih osnovnih škola, kako bi što veći broj učenika imao priliku da se upozna sa programima i mogućnostima koje ova škola nudi.

(Grad Vršac)