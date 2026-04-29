Izrada antičkog nakita u Narodnom muzeju Pančevo: Prijavite se za majske radionice

U Narodnom muzeju Pančevo počinje novi ciklus kreativnih radionica „Nakit kroz epohe“, namenjen svim ljubiteljima istorije i ručnog rada. Tokom svih subota u maju, sa početkom od 17 časova, polaznici će imati priliku da savladaju tehnike izrade i ukrašavanja nakita inspirisanog antičkim periodom.

Radionice obuhvataju rad sa mesingom i bakrom, a učesnici će proći kroz sve faze stvaranja – od osnovne ideje do finalnog ukrašavanja. Sav potreban materijal obezbedio je Muzej, a po završetku ciklusa biće organizovana izložba na kojoj će polaznici moći da predstave svoje radove javnosti.

Zbog ograničenog broja mesta, prijava je obavezna. Svi zainteresovani mogu se prijaviti slanjem podataka na imejl adresu: edukacija@muzejpancevo.rs.

