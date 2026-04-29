Kovačica: Mali umetnici „Zajedno pod velikim nebom“

Manifestacija „Zajedno pod velikim nebom“ okupila male umetnike u Kovačici.

Kovačica je po drugi put bila domaćin manifestacije „Zajedno pod velikim nebom“, koja je u srcu naive okupila učenike četvrtih razreda svih osnovnih škola sa teritorije opštine. Događaj, organizovan u saradnji lokalne samouprave, Turističke organizacije i Galerije naivne umetnosti, posvećen je očuvanju tradicije i kulturnog identiteta.

Dan je započeo edukativnim obilaskom Galerije naivne umetnosti, gde su se deca upoznala sa svetski poznatim delima kovačičkih slikara. Program je nastavljen na glavnom trgu, gde je više od 200 mališana učestvovalo u velikoj slikarskoj radionici na otvorenom. Uz pomoć iskusnih slikara iz Kovačice i Padine, deca su na platnima oživela ovogodišnju temu – „Proleće“.

Pored umetničkog stvaralaštva, osnovci su uživali u „Igrama bez granica“, koje su kroz zabavu i sport podstakle timski duh i druženje. Manifestaciju je obišao i predsednik opštine, Petar Višnjički, koji je poručio da se kroz ovakve sadržaje gradi neraskidiva veza između najmlađih i bogatog nasleđa koje treba da čuvaju.

Svi učesnici su kao uspomenu na ovaj poseban dan kući poneli svoja prva prava umetnička dela.

(Pančevac)