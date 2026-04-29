Dve bronze i srebro za Streljačku družinu „Planteks“ iz Plandišta

29.04.2026

Foto: Streljačka Družina Planteks Plandište

Streljačka družina „Planteks“ iz Plandišta ostvarila je zapažene rezultate na Finalu lige Vojvodine održanom u Novom Sadu.

Najuspešnija takmičarka kluba bila je Kristina Balog, koja je u izuzetno jakoj konkurenciji deset najboljih strelaca osvojila dve bronzane medalje u kategorijama kadetkinja i mlađih juniorki standardnom puškom.
Uspeh je upotpunila ekipa kadetkinja u sastavu Kristina Balog, Milica Švonja i Helena Tomaš, koje su osvojile drugo mesto i titulu vicešampionki Vojvodine. Uprava kluba uputila je čestitke strelcima i treneru Dušku Majstoroviću, uz veliku zahvalnost Streljačkom savezu Vojvodine i kolegama iz SK „Uljma“ na podršci.

(Pančevac)

